人生の終わりに備える「終活」の広がりで、生前の撮影がタブー視されがちだった遺影写真への考え方が変化しつつある。

笑顔の遺影写真を撮影するノウハウを広めようと、写真家の男性が３年前に始めた講座の修了者は全国で約１６０人に上り、各地で撮影会も開かれている。笑顔の写真には生きる気力につながる効果も期待されている。（松江支局 桂川景）

米寿の記念

数字の語呂合わせから「シニアの日」となっている４月２８日。「お孫さんの名前を呼んでみましょう」。島根県益田市のイベント会場に、カメラを構える地元の写真店店主、堀沢沙季さん（３８）の声が響いた。被写体の高齢女性が笑顔で孫の名前を声に出した瞬間、堀沢さんはシャッターを切った。

堀沢さんが開いた遺影写真の撮影会には、４０〜８０歳代の男女約２０人が集まった。益田市の女性（８８）は米寿の記念撮影を兼ねて参加し、「自分がいなくなった後も子どもや孫たちに元気な姿を見せられる」と喜んだ。一緒に参加した娘（５７）も「母の元気な姿を残しておきたかった。本人も家族も満足のいく写真を撮影できて良かった」と話した。

ありのままに

堀沢さんは、講座「『イェイ！写心』アカデミー」の修了者の一人だ。写真家の橘田龍馬さん（５３）（東京都）が「遺影写真は毎日家族が手を合わせる大切なもの。ネガティブなイメージを覆したい」と、３年前に自身が講師となって始めた。

講座は、オンラインと対面で半年間に計２４回で、撮影のコツや被写体となる高齢者への配慮などを学ぶ。修了者は「イェイ！写心家」を名乗ることができる。

「笑って」などと直接的な声掛けはせず、会話の中で自然な笑顔を引き出すことや、撮影後には「次は来年撮りましょう」と声を掛けることなどを伝える。遺影写真の撮影を「死の準備」と捉えるのではなく、本人の生きる楽しみにつなげたいとの願いからだ。

これまでに北海道から沖縄までの約１６０人が修了し、「イェイ！写心家」として活動している。

橘田さんは「ありのままの笑顔を撮影することは、高齢者にとって今を生きる糧になると信じている。今後も仲間たちと、一人でも多くの人の笑顔を残していきたい」と話した。

個性表現する時代に

葬儀社大手「公益社」の広報を担う「燦ホールディングス」の担当者は「以前は生前の遺影撮影を、縁起が悪いなどとしてタブー視する人も多かったが、終活の一環としてニーズが高まってきた」と話す。公益社では、約１０年前から定期的に高齢者を対象にした撮影会を開いており、「最近は満員になることが多い」という。

日本の葬送儀礼に詳しい国立歴史民俗博物館（千葉県）の山田慎也教授によると、かつての葬儀は故人をたたえる場でもあり、遺影は他者に威厳を示す存在だったが、カメラの普及に伴い、「私らしさ」といった個性を表現する側面が強くなったという。

山田教授は「自分が納得のいく自己像を遺影として残すことは、終活の重要なプロセスにもなり得る」とし、「誰でも撮影できる時代だからこそ、写真家による撮影は新たな付加価値を与えるだろう」と話した。