元乃木坂４６の女優・中村麗乃が１日、自身の公式ファンクラブサイトを更新し、ＳＮＳ等で誹謗（ひぼう）中傷などが飛び交っているとして、注意喚起を行った。

公式サイトでは「ＳＮＳ等の利用に関するお願い」とのタイトルで更新。「日頃インターネットやＳＮＳを通じて寄せられる皆様からの応援メッセージは、日々の活動における大きな原動力となっております」とファンからの応援に感謝しつつも、「残念なことに、近頃ＳＮＳや掲示板、ダイレクトメッセージ等において、中村麗乃に対する誹謗中傷や憶測に基づいた事実無根の書き込みが見受けられます」と報告した。

続けて「皆様の主張や表現の自由は尊重されるべきものですが、上記のような行為は、中村麗乃本人はもちろん、応援してくださっているファンの皆様をも深く傷をつけ、混乱を招くものとなります。中村麗乃本人、そして中村麗乃を応援してくださる皆様の心身の平穏を守るためにも、心ない書き込みや投稿はお控えいただきますよう、切にお願い申し上げます」と警告した。さらに、ファンに対しても「万が一そのような投稿を発見された際も、反論や拡散は行わず、静かに見守っていただけますと幸いです」とお願いした。

日頃からルールを守り応援しているファンに感謝を述べ、「今後とも中村麗乃への変わらぬご声援を、よろしくお願い申し上げます」とつづった。