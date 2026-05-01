俳優岸谷五朗と歌手岸谷香の長男で実業家、インフルエンサーの岸谷蘭丸（24）が1日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に生出演。将来的に東京都知事になる夢を語った。

MCハライチ澤部佑から「蘭丸くん自身も、都知事になりたいんだよね」と聞かれた。岸谷は「そうですね。都知事になりたいです」と番組の用意した「○」の札を掲げた。

MC神田愛花から「政治家でなんで都知事なんですか」との質問に対して、小学生のときに「朝日小学生新聞」を愛読していたという岸谷は「昔から小学生新聞時代から、石原慎太郎さん、カッケーって」と元都知事の石原さんへの憧れを口にした。

そして「都知事って、めっちゃカッコよかったんですよ。橋下徹さん（元大阪府知事）とか出てきてたんで、カッケーと思っていて、総理大臣とかって、なんか暗い顔をしているときが多いじゃないですか。都知事は都のリーダーみたいな感じでカッコいいし、やっぱり東京で生まれているから、東京大好きなんで、ってのもあるし、やっぱり選挙カーとか好きで、都知事選の選挙カーとかめっちゃ見ていたんで、街頭演説見に行ったりしている謎の子どもだったんです」と語った。

そして「昔からサッカー選手とかお花屋さんみたいな感じで、僕が都知事、政治家っていうのにずっと憧れていた」などと話した。

アンジャッシュ児島一哉から「都知事になってやりたいことあるの？」と聞かれて、岸谷氏は「ありますね。教育とか、会社も教育なんで、それこそ留学とか、力を入れたいというのがある」と話した。

児嶋から「じゃ、立候補するの、近い将来？」と聞かれて「まだ年齢的にできないんですけれども、30歳までできないんですよ。僕、まだ24歳なんで。6年は絶対にできないんですけど、そこから30歳になってからぜひ立候補したいなと思ってます」とスタジオが沸いていた。