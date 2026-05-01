演歌歌手中村美律子（75）が1日までに、自身のブログを更新。新幹線内での出来事をつづった。

中村は「なんか、くやしい!」と題し「今日は、BS朝日の『人生、歌がある』の収録でした。その帰りの新幹線のぞみ車中です。楽屋でいただいた今半のすき焼き弁当を食べて食後のコーヒーを頼もうとしました。いえ、頼んだんですけどね」と車内での出来事を記した。

続けて「コーヒー一杯が\440 スタッフの分と2人前頼みました。そうすると\880 簡単なお話。そこで小銭入れからお金を出したのですが 小銭が820円しかなかったんです。それでスタッフに60円出してもらうことに・・・」と説明し「ところが！なんです。小銭を出していたスタッフが『ウー、残念！ あと1円、あと1円足りません』ですって」とスタッフとのやりとりを明かした。

中村は「『1円くらい、負けてくれへんかな？』と大阪のオバチャンの会話もありましたがそんなことはしていませんよ。駄々をこねずに900円を渡しました。1円がないだけで・・・ウー、なんかくやしい！と思ってしまいましたトサ」と思いを打ち明けた。