女優・木下彩音（26）が1日、自身のXを更新。所属事務所移籍を報告した。

木下は「ご報告が遅れましたが、私木下彩音は、長年お世話になりましたホリプロを 2026年3月31日をもって退社いたしました」と発表。

「事務所及び事務所の方々には、お仕事のみならず、プライベートも沢山支えていただきました。振り返ると、右も左もわからない 15歳の子どもだった私がこれまでやってこられたのはそんな方々に支えられていたからでありなによりいつも応援してくださる皆様、私に関わってくださったすべての方々のお陰です。本当に感謝しかありません」と感謝をつづった。

そして今後について「OOO Entertainment に所属させていただくことになりました」と明かし、「私らしく、この先も進んでいきたいと思います。引き続き、一つ一つのお仕事に全力で取り組んでまいりますので、温かく見守ってくださると嬉しいです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけていた。

2000年2月21日生まれ、京都府出身の木下は、2015年の「第40回ホリプロタレントスカウトキャラバン」でグランプリを獲得。18年放送のテレビ東京系「ウルトラマンR/B」や、日本テレビ系バラエティー「THE突破ファイル」「突破交番」の巡査役などで知られている。