AKB48卒業の向井地美音、美脚のぞく変形スカート衣装ショット公開「すごく似合ってて可愛い」「曲聴くたびに泣いちゃいそう」の声
【モデルプレス＝2026/05/01】AKB48の向井地美音が4月30日、自身のInstagramを更新。変形スカート衣装ショットを公開した。
【写真】卒業の3代目AKB48総監督「可愛い」と話題の美脚すらり衣装
同日、東京・秋葉原のAKB48劇場で開催される「AKB48 春コンサート2026 向井地美音卒業コンサート〜私の夢は、AKB48〜」をもってグループを卒業した向井地は「私が卒業してもずっと聴いてね」とコメント。たくさんの大きな赤い花で飾られたセットの前で、フロントがミニ丈のチェック柄の変形スカート衣装姿の笑顔のショットを公開し、スラリとした美しい脚をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「卒業しても応援します」「笑顔が輝いてる」「衣装すごく似合ってて可愛い」「卒業寂しい」「曲聴くたびに泣いちゃいそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】卒業の3代目AKB48総監督「可愛い」と話題の美脚すらり衣装
◆向井地美音、変形スカートから美脚チラリ
同日、東京・秋葉原のAKB48劇場で開催される「AKB48 春コンサート2026 向井地美音卒業コンサート〜私の夢は、AKB48〜」をもってグループを卒業した向井地は「私が卒業してもずっと聴いてね」とコメント。たくさんの大きな赤い花で飾られたセットの前で、フロントがミニ丈のチェック柄の変形スカート衣装姿の笑顔のショットを公開し、スラリとした美しい脚をのぞかせている。
◆向井地美音の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「卒業しても応援します」「笑顔が輝いてる」「衣装すごく似合ってて可愛い」「卒業寂しい」「曲聴くたびに泣いちゃいそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】