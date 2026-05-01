鈴木福、運転免許取得報告で免許証公開「証明写真なのにビジュ最強」「大人っぽくなった」と反響
【モデルプレス＝2026/05/01】俳優の鈴木福が2026年4月29日、自身のInstagramを更新。運転免許取得を報告し、免許証を公開した。
【写真】21歳子役出身俳優「感慨深い」と話題の免許証ショット開
鈴木は「今日は4／29（よいふくの日）ということで良い報告を…運転免許を取得しました！！」というコメントと「＃限定解除じゃなくてちゃんとMTだよ」というハッシュタグで運転免許を取得したことを報告。交付が「令和8年4月9日」と記され、ブルーの柄物シャツの証明写真が貼られている免許証を公開した。
この投稿に、ファンからは「免許を取る日が来るなんて感慨深い」「運転してる姿を見せてほしい」「証明写真なのにビジュ最強」「大人っぽくなった」「ドライブ楽しんで」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】21歳子役出身俳優「感慨深い」と話題の免許証ショット開
◆鈴木福、運転免許取得を報告
鈴木は「今日は4／29（よいふくの日）ということで良い報告を…運転免許を取得しました！！」というコメントと「＃限定解除じゃなくてちゃんとMTだよ」というハッシュタグで運転免許を取得したことを報告。交付が「令和8年4月9日」と記され、ブルーの柄物シャツの証明写真が貼られている免許証を公開した。
◆鈴木福の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「免許を取る日が来るなんて感慨深い」「運転してる姿を見せてほしい」「証明写真なのにビジュ最強」「大人っぽくなった」「ドライブ楽しんで」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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