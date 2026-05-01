対円では昨日の急落から反発＝オセアニア為替概況
対円では昨日の急落から反発＝オセアニア為替概況
昨日の日本の通貨当局によるドル売り円買い介入とみられる動きに、豪ドル円は114.40円前後から111.33円まで大きく下げた。その後の反発になかで東京朝を迎え、流れが継続する形で113.24円を付けている。NZドル円も昨日は93.70円台から91.35円前後まで急落。その後の戻りが続く中で、昼過ぎに92.91円を付けた。ともに午後に入ると高値から調整。ドル高が優勢となって、豪ドルやNZドルが対ドルで下げた影響が出た。
豪ドルは昨日海外市場で対ドルで0.7110ドル前後から0.7200ドル台まで上昇。高値圏もみ合いが昼過ぎまで続いたが、米軍幹部がトランプ大統領に新たな作戦を説明したなどの報道での有事のドル買いもあって0.7190ドル前後を付けた。
NZドルは海外市場で0.5820ドル前後から0.5910ドル前後まで上昇。昼頃まで0.5900ドル前後がしっかりとなっていたが、豪ドル同様に有事のドル買いで0.5890ドル前後を付けた。
今週の主な予定
豪州
04/29 10:30 消費者物価指数 （3月） 結果 4.6% 予想 4.8% 前回 3.7% （前年比）
04/29 10:30 消費者物価指数 （3月） 結果 1.1% 前回 0.0% （前月比）
04/29 10:30 消費者物価指数 （3月） 結果 3.3% 予想 3.3% 前回 3.3% （トリム平均・前年比）
04/29 10:30 消費者物価指数 （3月） 結果 0.3% 前回 0.2% （トリム平均・前月比）
04/29 10:30 消費者物価指数（CPI） （2026年 第1四半期） 結果 1.4% 予想 1.4% 前回 0.6% （前期比）
04/29 10:30 消費者物価指数（CPI） （2026年 第1四半期） 結果 0.9% 予想 0.9% 前回 0.9% （刈り込み平均・前期比）
04/29 10:30 消費者物価指数（CPI） （2026年 第1四半期） 結果 3.5% 予想 3.5% 前回 3.4% （刈り込み平均・前年比）
04/29 10:30 消費者物価指数（CPI） （2026年 第1四半期） 前回 0.9% （加重平均・前期比）
04/29 10:30 消費者物価指数（CPI） （2026年 第1四半期） 前回 3.2% （加重平均・前年比）
04/30 10:30 輸入物価指数 （2026年 第1四半期） 結果 0.1% 予想 0.7% 前回 0.9%
05/01 10:30 生産者物価指数（PPI） （2026年 第1四半期） 結果 0.4% 前回 0.8% （前期比）
05/01 10:30 生産者物価指数（PPI） （2026年 第1四半期） 結果 3.0% 前回 3.5% （前年比）
NZ
04/30 10:00 ANZ企業信頼感 （4月） 結果 -10.6 前回 32.5
05/01 07:45 住宅建設許可 （3月） 結果 -1.3% 前回 2.7% （前月比）
MINKABUPRESS 山岡
昨日の日本の通貨当局によるドル売り円買い介入とみられる動きに、豪ドル円は114.40円前後から111.33円まで大きく下げた。その後の反発になかで東京朝を迎え、流れが継続する形で113.24円を付けている。NZドル円も昨日は93.70円台から91.35円前後まで急落。その後の戻りが続く中で、昼過ぎに92.91円を付けた。ともに午後に入ると高値から調整。ドル高が優勢となって、豪ドルやNZドルが対ドルで下げた影響が出た。
豪ドルは昨日海外市場で対ドルで0.7110ドル前後から0.7200ドル台まで上昇。高値圏もみ合いが昼過ぎまで続いたが、米軍幹部がトランプ大統領に新たな作戦を説明したなどの報道での有事のドル買いもあって0.7190ドル前後を付けた。
NZドルは海外市場で0.5820ドル前後から0.5910ドル前後まで上昇。昼頃まで0.5900ドル前後がしっかりとなっていたが、豪ドル同様に有事のドル買いで0.5890ドル前後を付けた。
豪州
04/29 10:30 消費者物価指数 （3月） 結果 4.6% 予想 4.8% 前回 3.7% （前年比）
04/29 10:30 消費者物価指数 （3月） 結果 1.1% 前回 0.0% （前月比）
04/29 10:30 消費者物価指数 （3月） 結果 3.3% 予想 3.3% 前回 3.3% （トリム平均・前年比）
04/29 10:30 消費者物価指数 （3月） 結果 0.3% 前回 0.2% （トリム平均・前月比）
04/29 10:30 消費者物価指数（CPI） （2026年 第1四半期） 結果 1.4% 予想 1.4% 前回 0.6% （前期比）
04/29 10:30 消費者物価指数（CPI） （2026年 第1四半期） 結果 0.9% 予想 0.9% 前回 0.9% （刈り込み平均・前期比）
04/29 10:30 消費者物価指数（CPI） （2026年 第1四半期） 結果 3.5% 予想 3.5% 前回 3.4% （刈り込み平均・前年比）
04/29 10:30 消費者物価指数（CPI） （2026年 第1四半期） 前回 0.9% （加重平均・前期比）
04/29 10:30 消費者物価指数（CPI） （2026年 第1四半期） 前回 3.2% （加重平均・前年比）
04/30 10:30 輸入物価指数 （2026年 第1四半期） 結果 0.1% 予想 0.7% 前回 0.9%
05/01 10:30 生産者物価指数（PPI） （2026年 第1四半期） 結果 0.4% 前回 0.8% （前期比）
05/01 10:30 生産者物価指数（PPI） （2026年 第1四半期） 結果 3.0% 前回 3.5% （前年比）
NZ
04/30 10:00 ANZ企業信頼感 （4月） 結果 -10.6 前回 32.5
05/01 07:45 住宅建設許可 （3月） 結果 -1.3% 前回 2.7% （前月比）
MINKABUPRESS 山岡