これからの予定【経済指標】
【スイス】
小売売上高（3月）15:30
予想 N/A 前回 0.9%（前年比）
【英国】
消費者信用残高（3月）17:30
予想 17.5億ポンド 前回 19.0億ポンド
マネーサプライM4（3月）17:30
予想 N/A 前回 0.6%（前月比）
予想 N/A 前回 3.6%（前年比）
製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）17:30
予想 53.6 前回 53.6
【米国】
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）22:45
予想 54.0 前回 54.0（製造業PMI・確報値）
ISM製造業景気指数（4月）23:00
予想 53.3 前回 52.7
※予定は変更されることがあります。
小売売上高（3月）15:30
予想 N/A 前回 0.9%（前年比）
【英国】
消費者信用残高（3月）17:30
予想 17.5億ポンド 前回 19.0億ポンド
マネーサプライM4（3月）17:30
予想 N/A 前回 0.6%（前月比）
予想 N/A 前回 3.6%（前年比）
製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）17:30
予想 53.6 前回 53.6
【米国】
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）22:45
予想 54.0 前回 54.0（製造業PMI・確報値）
ISM製造業景気指数（4月）23:00
予想 53.3 前回 52.7
※予定は変更されることがあります。