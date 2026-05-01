【スイス】
小売売上高（3月）15:30
予想　N/A　前回　0.9%（前年比）

【英国】
消費者信用残高（3月）17:30
予想　17.5億ポンド　前回　19.0億ポンド

マネーサプライM4（3月）17:30
予想　N/A　前回　0.6%（前月比）
予想　N/A　前回　3.6%（前年比）

製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）17:30
予想　53.6　前回　53.6

【米国】
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）22:45
予想　54.0　前回　54.0（製造業PMI・確報値）

ISM製造業景気指数（4月）23:00
予想　53.3　前回　52.7

※予定は変更されることがあります。