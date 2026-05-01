【スイス】

小売売上高（3月）15:30

予想 N/A 前回 0.9%（前年比）



【英国】

消費者信用残高（3月）17:30

予想 17.5億ポンド 前回 19.0億ポンド



マネーサプライM4（3月）17:30

予想 N/A 前回 0.6%（前月比）

予想 N/A 前回 3.6%（前年比）



製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）17:30

予想 53.6 前回 53.6



【米国】

PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）22:45

予想 54.0 前回 54.0（製造業PMI・確報値）



ISM製造業景気指数（4月）23:00

予想 53.3 前回 52.7



※予定は変更されることがあります。

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