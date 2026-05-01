テクニカルポイント ＮＺドル/ドル、一目均衡表の雲からの抜け出し待ち テクニカルポイント ＮＺドル/ドル、一目均衡表の雲からの抜け出し待ち

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テクニカルポイント ＮＺドル/ドル、一目均衡表の雲からの抜け出し待ち



0.5984 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.5944 エンベロープ1%上限（10日間）

0.5909 一目均衡表・雲（上限）

0.5893 現値

0.5885 10日移動平均

0.5872 100日移動平均

0.5870 一目均衡表・転換線

0.5855 21日移動平均

0.5845 一目均衡表・雲（下限）

0.5838 200日移動平均

0.5826 エンベロープ1%下限（10日間）

0.5805 一目均衡表・基準線

0.5726 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）



ＮＺドル/ドルは、４月前半の上昇トレンドから保ち合いに変化している。現在の取引水準は一目均衡表の雲（０．５８４５－０．５９０９）の範囲内で推移している。足元では上限を試す位置にあり、明確に向か出せるのかどうかを確認したい。ＲＳＩ（１４日）は５３．５と、短期的な売買バランスはほぼ均衡している。

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