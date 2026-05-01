テクニカルポイント　ＮＺドル/ドル、一目均衡表の雲からの抜け出し待ち

0.5984　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
0.5944　エンベロープ1%上限（10日間）
0.5909　一目均衡表・雲（上限）
0.5893　現値
0.5885　10日移動平均
0.5872　100日移動平均
0.5870　一目均衡表・転換線
0.5855　21日移動平均
0.5845　一目均衡表・雲（下限）
0.5838　200日移動平均
0.5826　エンベロープ1%下限（10日間）
0.5805　一目均衡表・基準線
0.5726　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）

　ＮＺドル/ドルは、４月前半の上昇トレンドから保ち合いに変化している。現在の取引水準は一目均衡表の雲（０．５８４５－０．５９０９）の範囲内で推移している。足元では上限を試す位置にあり、明確に向か出せるのかどうかを確認したい。ＲＳＩ（１４日）は５３．５と、短期的な売買バランスはほぼ均衡している。