お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀が４月３０日、テレビ朝日系「見取り図じゃん」で、官僚と合コンした顚末（てんまつ）を告白した。

この日は「大きな声では言えないけど小さい声なら言える女子会」と題し、出演者が思っていることを小声で告白。稲田はマッチングアプリでの写真について、引きすぎて顔がはっきり分からない男性に文句を言った。

最近はマッチングアプリを「お休み」し「会って話した方が早い」と合コンに精を出しているといい「この間も官僚合コン」をしたという。

スタジオはどよめいたが、稲田は「５対５、人数が多すぎて全然しゃべれない」とぶ然。女性側はどんなメンバーだったのかと聞かれ「カーネーション吉田、スパイク松浦、納言幸、パーパーあいなぷぅ」と言い、スタジオは「ククク」と失笑が。

稲田は「色んなジャンルをそろえてみた」というが、見取り図・盛山晋太郎は「ルミネの楽屋をごっそり持っていったみたいな」と的確ツッコミ。稲田は「全員、何もなく。初めて集合写真撮りました。なんやと思いましたけど」と全く合コンらしくない終わり方を嘆いていた。