MBS山崎香佳アナ＆CBC友廣南実アナ、“自転車旅”コラボ実現 バレーボール大会をPR
MBSテレビは、7月に大阪で開催される世界大会『バレーボール ネーションズリーグ』の日本戦・全8試合を放送する。それに先立って、山崎香佳アナウンサーが自転車でPR活動を行った。
【動画】それぞれ自転車に乗ってPR活動ｓるMBS山崎香佳アナ＆CBC友廣南実アナ
同局昼のニュース番組『よんチャンTV』（月〜金、後3：40）の人気コーナー「発掘まち自慢！自転車たび」でおなじみの山崎アナが、特製のぼりを掲げた“アド自転車”に乗って、大阪茶屋町を出発。街ゆく人にステッカーを配りながら、PR活動を実施。
さらに、9月に愛知・名古屋で開幕する『アジア大会』のPRを、同じくCBC『チャント！』の自転車旅のコーナーで絶大な人気を博しているCBCアナウンサー友廣南実が担い、名古屋を出発。コラボレーションする2人ははたして、この先どこかで出会えるのか？
【動画】それぞれ自転車に乗ってPR活動ｓるMBS山崎香佳アナ＆CBC友廣南実アナ
同局昼のニュース番組『よんチャンTV』（月〜金、後3：40）の人気コーナー「発掘まち自慢！自転車たび」でおなじみの山崎アナが、特製のぼりを掲げた“アド自転車”に乗って、大阪茶屋町を出発。街ゆく人にステッカーを配りながら、PR活動を実施。
さらに、9月に愛知・名古屋で開幕する『アジア大会』のPRを、同じくCBC『チャント！』の自転車旅のコーナーで絶大な人気を博しているCBCアナウンサー友廣南実が担い、名古屋を出発。コラボレーションする2人ははたして、この先どこかで出会えるのか？