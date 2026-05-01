俳優・岸谷五朗（61）、ミュージシャン・岸谷香（59）夫妻の長男で、実業家・インフルエンサーとして活動する岸谷蘭丸（24）が1日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。政治家に対する印象を語った。

自身のYouTubeチャンネルで、大物政治家との対談企画を多数公開している岸谷。フリーアナウンサーの神田愛花から「この人はウソを言ってるなって見分けるポイントがあるっぽい」との指摘に、バツの札で答えた。

岸谷は「これ真逆でして、全部信じちゃう」と告白。「意外といいヤツやなとか。政治家なんて、会ったらみんないいヤツなんで、みんなのことを好きになって終わっちゃう」と打ち明けた。

さらに「胡散臭いなとかは感じない？」と聞かれると、「胡散臭いは、みんな胡散臭いっちゃ胡散臭い。あんまり変わらない」とぶっちゃけ。「ハライチ」澤部佑は、一般的なイメージとして「最初のイメージが低めに設定されちゃってるんですかね」と推測すると、相方の岩井勇気は「人たらしじゃないとできないよね」と納得した。

また「心を開かせるコツ」については「ちょい失礼ぐらいがウケてるのかな」と岸谷。番組内で、石破茂前首相とおにぎりを食べる姿が紹介されると、企画した時のエピソードを披露。知人の政治家に「石破さんのLINEを教えてもらえないですか？」と頼んだところ、「LINEは無理。自分で事務所に行け」との返答だった。

そのため秘書の連絡先を入手。事務所にアポを取って面会し、本人と交渉した。「ちょっと恐縮なんですけど、おにぎりを食べてもらえないですか？」とリクエストすると、「何かよく分からないけどいいよ、みたいになって食べてくれた」と語っていた。