ニューストップ > 国内ニュース > 【速報】瀬戸中央自動車道 1日午後3時から強風のため通行止め 児島… 【速報】瀬戸中央自動車道 1日午後3時から強風のため通行止め 児島ICー坂出IC間 【速報】瀬戸中央自動車道 1日午後3時から強風のため通行止め 児島ICー坂出IC間 2026年5月1日 15時21分 RSK山陽放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 瀬戸中央自動車道は強風のため、1日午後3時から児島インターチェンジと坂出インターチェンジの間で上下線とも通行止めになっています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 娘（27）の遺体と面会した父「これが人間の肉体か」変わり果てた姿に両親は【強姦殺人事件 父親の訴え②】 「ビニールに包まれた遺体、チャックを開けると目をつぶり眠る娘が」事故で娘を失った小学校の元校長が訴える“命の尊さ”「父親である私のほうが代わりに死ねばよかった」【第2話】 「事件当日、息子は大好きなX JAPANの曲で目を覚まし、朝ごはんも食べずに家を出ていった」文化祭の日、息子（16）は見知らぬ少年に暴行を受け殺害された【大阪・少年暴行死事件①】