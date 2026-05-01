スガイ化学工業 <4120> [東証Ｓ] が5月1日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。26年3月期の経常利益(非連結)を従来予想の4.3億円→5.7億円(前の期は6.4億円)に34.4％上方修正し、減益率が33.2％減→10.2％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益も従来予想の1.6億円→3.1億円(前年同期は4.6億円)に87.6％増額し、減益率が63.6％減→31.7％減に縮小する計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の70円→90円(前の期は70円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

売上高は、主力の農薬中間物は概ね当初計画通りに推移、機能性中間物は新製品導入により増収となるものの、医薬中間物が顧客の在庫調整により大幅に減少する見込みであることから、2025年5月8日に公表した前回予想を下回る見込みです。利益面では、付加価値の高い新製品導入や経費節減、コストダウンに努めた結果、各段階利益で前回予想を上回る見込みとなりました。



2026年３月期の期末配当金につきましては、上記業績予想の修正を受け、2025年５月８日に公表した70円から20円増額し、１株当たり90円に修正いたします。なお、本件につきましては、2026年６月23日開催予定の第75回定時株主総会における決議を条件といたします。※上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。