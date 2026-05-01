フィデアホールディングス <8713> [東証Ｐ] が5月1日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の48億円→54億円(前の期は42億円)に12.5％上方修正し、増益率が14.0％増→28.3％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の28.3億円→34.3億円(前年同期は29.3億円)に21.2％増額し、一転して17.0％増益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

貸出金利息及び有価証券利息配当金を要因とした資金利益が計画を上回る見込みとなったことから、2026年３月期の連結業績予想を上方修正いたします。