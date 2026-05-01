1日の日経平均株価は前日比228.20円（0.38％）高の5万9513.12円と3日ぶり反発し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は667、値下がりは843、変わらずは59。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を307.73円押し上げ。次いでＳＢＧ <9984>が164.93円、豊田通商 <8015>が77.13円、住友商 <8053>が33.52円、ダイキン <6367>が29.83円と続いた。



マイナス寄与度は107.4円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が57.83円、ファストリ <9983>が56.32円、フジクラ <5803>が32.78円、キオクシア <285A>が26.99円と並んだ。



業種別では33業種中12業種が値上がり。1位は空運業で、以下、卸売業、陸運業、情報・通信業が続いた。値下がり上位には精密機器、非鉄金属、証券・商品が並んだ。



株探ニュース