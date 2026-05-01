　1日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　150349　　 -29.8　　　 58570
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 17171　　 -44.4　　　　3783
３. <1458> 楽天Ｗブル　　　 10494　　 -23.1　　　 69790
４. <1321> 野村日経平均　　 10251　　 -60.7　　　 62230
５. <1360> 日経ベア２　　　　6683　　 -39.9　　　　92.9
６. <1540> 純金信託　　　　　5898　　 -23.7　　　 21725
７. <1306> 野村東証指数　　　5314　　 -22.6　　　 394.6
８. <1579> 日経ブル２　　　　4718　　 -39.4　　　 632.5
９. <2644> ＧＸ半導日株　　　3221　　 -52.2　　　　3664
10. <2093> 上場米債０ラ　　　2934　　　39.3　　　　5233
11. <1671> ＷＴＩ原油　　　　2768　　 -70.3　　　　5686
12. <1568> ＴＰＸブル　　　　2585　　 -42.4　　　 845.0
13. <1489> 日経高配５０　　　2403　　　52.9　　　　3118
14. <1329> ｉＳ日経　　　　　2056　　 -49.8　　　　6184
15. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1972　　　52.9　　　2038.0
16. <1542> 純銀信託　　　　　1846　　 -43.9　　　 34100
17. <1330> 上場日経平均　　　1735　　 -44.5　　　 62290
18. <200A> 野村日半導　　　　1567　　 -37.5　　　　3837
19. <1398> ＳＭＤリート　　　1526　　 -28.6　　　1945.0
20. <2569> 上場ＮＱヘ有　　　1474　　2790.2　　　　4034
21. <1545> 野村ナスＨ無　　　1468　　 -49.0　　　 43870
22. <2036> 金先物Ｗブル　　　1449　　　-9.4　　　183400
23. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1439　　　30.8　　　 386.3
24. <1655> ｉＳ米国株　　　　1358　　　 6.1　　　 819.4
25. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　1350　　　 2.2　　　　1044
26. <1615> 野村東証銀行　　　1324　　 -58.6　　　 614.5
27. <314A> ｉＳゴールド　　　1302　　　48.5　　　 342.2
28. <563A> ＧＸＮデカバ　　　1205　　　52.5　　　　1018
29. <2632> ＭＸナスヘ有　　　1194　　 397.5　　　 16550
30. <2243> ＧＸ半導体　　　　1133　　 -39.8　　　　3908
31. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1050　　 -13.9　　　 66350
32. <2087> 農中ＮＱ１Ｈ　　　1037　　-100.0　　　　3307
33. <2841> ｉＦＥナ百有　　　 997　　 831.8　　　　1590
34. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 994　　　35.2　　　　1257
35. <2559> ＭＸ全世界株　　　 979　　　38.1　　　 28050
36. <1629> 野村商社卸売　　　 957　　 258.4　　　 280.3
37. <1459> 楽天Ｗベア　　　　 938　　 -51.3　　　　 152
38. <2845> 野村ナスＨ有　　　 906　　1642.3　　　　3332
39. <2513> 野村外国株式　　　 899　　 345.0　　　　3351
40. <2840> ｉＦＥナ百無　　　 847　　　 7.2　　　　2495
41. <2857> ｉＳ独国債Ｈ　　　 836　　1045.2　　　 630.6
42. <1571> 日経インバ　　　　 800　　　26.8　　　　 340
43. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 788　　 -62.1　　　 66770
44. <1308> 上場東証指数　　　 771　　 -20.0　　　　3900
45. <2038> 原油先Ｗブル　　　 758　　 -61.6　　　　2908
46. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 734　　　-1.2　　　 32740
47. <1358> 上場日経２倍　　　 719　　 -34.5　　　111450
48. <1320> ｉＦ日経年１　　　 706　　 -61.5　　　 62000
49. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 678　　 -58.5　　　　2365
50. <1356> ＴＰＸベア２　　　 622　　　-6.7　　　 132.1
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)

株探ニュース