ETF売買代金ランキング＝1日大引け
1日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 150349 -29.8 58570
２. <1357> 日経Ｄインバ 17171 -44.4 3783
３. <1458> 楽天Ｗブル 10494 -23.1 69790
４. <1321> 野村日経平均 10251 -60.7 62230
５. <1360> 日経ベア２ 6683 -39.9 92.9
６. <1540> 純金信託 5898 -23.7 21725
７. <1306> 野村東証指数 5314 -22.6 394.6
８. <1579> 日経ブル２ 4718 -39.4 632.5
９. <2644> ＧＸ半導日株 3221 -52.2 3664
10. <2093> 上場米債０ラ 2934 39.3 5233
11. <1671> ＷＴＩ原油 2768 -70.3 5686
12. <1568> ＴＰＸブル 2585 -42.4 845.0
13. <1489> 日経高配５０ 2403 52.9 3118
14. <1329> ｉＳ日経 2056 -49.8 6184
15. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1972 52.9 2038.0
16. <1542> 純銀信託 1846 -43.9 34100
17. <1330> 上場日経平均 1735 -44.5 62290
18. <200A> 野村日半導 1567 -37.5 3837
19. <1398> ＳＭＤリート 1526 -28.6 1945.0
20. <2569> 上場ＮＱヘ有 1474 2790.2 4034
21. <1545> 野村ナスＨ無 1468 -49.0 43870
22. <2036> 金先物Ｗブル 1449 -9.4 183400
23. <1475> ｉＳＴＰＸ 1439 30.8 386.3
24. <1655> ｉＳ米国株 1358 6.1 819.4
25. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1350 2.2 1044
26. <1615> 野村東証銀行 1324 -58.6 614.5
27. <314A> ｉＳゴールド 1302 48.5 342.2
28. <563A> ＧＸＮデカバ 1205 52.5 1018
29. <2632> ＭＸナスヘ有 1194 397.5 16550
30. <2243> ＧＸ半導体 1133 -39.8 3908
31. <1326> ＳＰＤＲ 1050 -13.9 66350
32. <2087> 農中ＮＱ１Ｈ 1037 -100.0 3307
33. <2841> ｉＦＥナ百有 997 831.8 1590
34. <2865> ＧＸＮカバコ 994 35.2 1257
35. <2559> ＭＸ全世界株 979 38.1 28050
36. <1629> 野村商社卸売 957 258.4 280.3
37. <1459> 楽天Ｗベア 938 -51.3 152
38. <2845> 野村ナスＨ有 906 1642.3 3332
39. <2513> 野村外国株式 899 345.0 3351
40. <2840> ｉＦＥナ百無 847 7.2 2495
41. <2857> ｉＳ独国債Ｈ 836 1045.2 630.6
42. <1571> 日経インバ 800 26.8 340
43. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 788 -62.1 66770
44. <1308> 上場東証指数 771 -20.0 3900
45. <2038> 原油先Ｗブル 758 -61.6 2908
46. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 734 -1.2 32740
47. <1358> 上場日経２倍 719 -34.5 111450
48. <1320> ｉＦ日経年１ 706 -61.5 62000
49. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 678 -58.5 2365
50. <1356> ＴＰＸベア２ 622 -6.7 132.1
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 150349 -29.8 58570
２. <1357> 日経Ｄインバ 17171 -44.4 3783
３. <1458> 楽天Ｗブル 10494 -23.1 69790
４. <1321> 野村日経平均 10251 -60.7 62230
５. <1360> 日経ベア２ 6683 -39.9 92.9
６. <1540> 純金信託 5898 -23.7 21725
７. <1306> 野村東証指数 5314 -22.6 394.6
８. <1579> 日経ブル２ 4718 -39.4 632.5
９. <2644> ＧＸ半導日株 3221 -52.2 3664
10. <2093> 上場米債０ラ 2934 39.3 5233
11. <1671> ＷＴＩ原油 2768 -70.3 5686
12. <1568> ＴＰＸブル 2585 -42.4 845.0
13. <1489> 日経高配５０ 2403 52.9 3118
14. <1329> ｉＳ日経 2056 -49.8 6184
15. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1972 52.9 2038.0
16. <1542> 純銀信託 1846 -43.9 34100
17. <1330> 上場日経平均 1735 -44.5 62290
18. <200A> 野村日半導 1567 -37.5 3837
19. <1398> ＳＭＤリート 1526 -28.6 1945.0
20. <2569> 上場ＮＱヘ有 1474 2790.2 4034
21. <1545> 野村ナスＨ無 1468 -49.0 43870
22. <2036> 金先物Ｗブル 1449 -9.4 183400
23. <1475> ｉＳＴＰＸ 1439 30.8 386.3
24. <1655> ｉＳ米国株 1358 6.1 819.4
25. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1350 2.2 1044
26. <1615> 野村東証銀行 1324 -58.6 614.5
27. <314A> ｉＳゴールド 1302 48.5 342.2
28. <563A> ＧＸＮデカバ 1205 52.5 1018
29. <2632> ＭＸナスヘ有 1194 397.5 16550
30. <2243> ＧＸ半導体 1133 -39.8 3908
31. <1326> ＳＰＤＲ 1050 -13.9 66350
32. <2087> 農中ＮＱ１Ｈ 1037 -100.0 3307
33. <2841> ｉＦＥナ百有 997 831.8 1590
34. <2865> ＧＸＮカバコ 994 35.2 1257
35. <2559> ＭＸ全世界株 979 38.1 28050
36. <1629> 野村商社卸売 957 258.4 280.3
37. <1459> 楽天Ｗベア 938 -51.3 152
38. <2845> 野村ナスＨ有 906 1642.3 3332
39. <2513> 野村外国株式 899 345.0 3351
40. <2840> ｉＦＥナ百無 847 7.2 2495
41. <2857> ｉＳ独国債Ｈ 836 1045.2 630.6
42. <1571> 日経インバ 800 26.8 340
43. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 788 -62.1 66770
44. <1308> 上場東証指数 771 -20.0 3900
45. <2038> 原油先Ｗブル 758 -61.6 2908
46. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 734 -1.2 32740
47. <1358> 上場日経２倍 719 -34.5 111450
48. <1320> ｉＦ日経年１ 706 -61.5 62000
49. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 678 -58.5 2365
50. <1356> ＴＰＸベア２ 622 -6.7 132.1
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
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