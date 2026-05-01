1日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数286、値下がり銘柄数260と、売り買いが拮抗した。



個別ではＴｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>、ＳＭ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ ＪＡＰＡＮ<4772>がストップ高。ＣａＳｙ<9215>は一時ストップ高と値を飛ばした。イオレ<2334>、ジェイフロンティア<2934>、デジタルプラス<3691>、ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ<456A>、パワーエックス<485A>など8銘柄は年初来高値を更新。Ｂｉｒｄｍａｎ<7063>、ｇｏｏｄｄａｙｓホールディングス<4437>、ブルーイノベーション<5597>、ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ<4169>、グローバルセキュリティエキスパート<4417>は値上がり率上位に買われた。



一方、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、アクアライン<6173>がストップ安。シーユーシー<9158>は一時ストップ安と急落した。ハンモック<173A>、インテグループ<192A>、アスカネット<2438>、フルッタフルッタ<2586>、クリアル<2998>など41銘柄は年初来安値を更新。リファインバースグループ<7375>、フライヤー<323A>、ＦＵＮＤＩＮＮＯ<462A>、アミタホールディングス<2195>、インバウンドテック<7031>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース