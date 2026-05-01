1日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比32.2％減の2884億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同35.3％減の2085億円だった。



個別ではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＮＡＳＤＡＱ－１００ <2845> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳＳ＆Ｐ５００（為替ヘッジあり） <2634> 、ＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） <2630> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ レバレッジ <2237> など22銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、上場インデックスファンドＳ＆Ｐ インバース <2240> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2238> など12銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＯｎｅ ＥＴＦ ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数 <541A> が4.45％高、ＮＥＸＴ ＮＹダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジＥＴＮ <2040> が4.41％高、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> が3.40％高、グローバルＸ フィンテック－日本株式ＥＴＦ <2836> が3.40％高、ＮＥＸＴ 商社・卸売 <1629> が3.39％高と大幅な上昇。



一方、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は6.70％安、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> は4.85％安、ＮＥＸＴ 香港ハンセン・ベア <2032> は4.72％安、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は4.47％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> は4.36％安と大幅に下落した。



日経平均株価が228円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1503億4900万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均2405億4300万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が171億7100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が104億9400万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が102億5100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が66億8300万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が47億1800万円の売買代金となった。



株探ニュース