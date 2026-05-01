歌舞伎俳優の中村橋之助、中村福之助、中村歌之助による自主公演「第四回神谷町小歌舞伎」（東京・浅草公会堂、３日まで全４公演）が１日、初日を迎え、来年４月２９日から５月５日に東京・新宿のＴＨＥＡＴＥＲ ＭＩＬＡＮＯ‐Ｚａで「第五回神谷町小歌舞伎」（全１０公演予定）を開催すると発表した。

２０２３年にスタートした成駒屋三兄弟による自主公演。次回は、これまでの浅草公会堂からＴＨＥＡＴＥＲ ＭＩＬＡＮＯ‐Ｚａに会場を移して行われる。全１０公演という過去最大規模の開催予定で、ＹｏｕＴｕｂｅで密着映像を公開することも決定した。

橋之助は次回に向けて「ワクワクドキドキしています。『最強の三兄弟』『最強の成駒屋神谷町一門』になるための階段を一段ずつ、成駒屋らしく一生懸命に歩んでまいります。なにより、めちゃくちゃ楽しみ！」と声を弾ませ、福之助は「一味も二味も違う神谷町小歌舞伎を皆様にお見せできるよう、一門一丸となって勤めます」と気合十分。歌之助は「我々が愛する歌舞伎を、同じくらい愛していただけるよう、古典を通してその“想い”を世界中の皆様にお届けしたい」と意気込んでいる。