ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、どこから見られてもキュートな、ディズニーデザイン「名札ココ 後ろ姿がかわいい長袖切替えプルオーバー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「名札ココ 後ろ姿がかわいい長袖切替えプルオーバー」

© Disney

サイズと価格：【100、110、120】1,890円（税込）、【130、140】1,980円（税込）

前：プリント、左胸にフェルトワッペン

90サイズは左肩スナップボタン留め

後ろ：ヨーク切替え、総柄プリント

生地：＜カットソー＞綿100％（天竺）、【リブ部分】＜カットソー＞綿95％、ポリウレタン5％（リブ）

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

後ろ身頃を総柄プリント生地に切替えたバックシャンなプルオーバー。

前面の人気キャラクターのプリントが視線を集めそう！

1枚で着映えするデザインなので、ワンツーコーデもオシャレにキマります。

身生地は綿100%素材が使用され、快適な着心地です。

デザインは全部で3種類がラインナップ。

アリエル

© Disney

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」デザインのプルオーバー。

パステル調の淡いグリーンが爽やかで上品な雰囲気☆

前面にはドレスを着た「アリエル」のかわいいプリントが、

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うしろにはお花や、海の中を泳いでいる「アリエル」のシルエットがあしらわれています。

切り返し部分は白を基調としているので、アートが映えてとってもオシャレ！

ラプンツェル

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『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」デザインのプルオーバー。

ピンクを基調としたフェミニンなテイストで、前面にはにっこりと微笑んでいる「ラプンツェル」のキュートな姿が、それから塔のアートもプリントされています！

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後ろは「ラプンツェル」のシルエットとお花の総柄デザインに。

全体的にふんわりと優しいテイストになっているのがポイントです◎

エルサ

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『アナと雪の女王』に登場する「エルサ」デザインのプルオーバー。

手書き風タッチで表現された「エルサ」の姿が美しく、思わずうっとりとしてしまいます。

前面の下部には雪の結晶がずらり☆

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後ろの切り返し部分にも雪の結晶がぎっしりとデザインされています。

ところどころに「エルサ」の横顔シルエットも！

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それぞれ左胸には、針で生地を傷めにくい名札付けワッペンが施されています。

ワッペンのかたちもハートで☆

© Disney

内側には、油性ペンで直接書けてにじみにくいお名前スペースも付いています。

後ろの切り返しの総柄も特別感があってかわいい！

どこから見られてもキュートな、ディズニーデザイン「名札ココ 後ろ姿がかわいい長袖切替えプルオーバー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

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