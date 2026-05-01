King Gnu「CEN+RAL Tour 2026」ツアーファイナル公演を生配信決定。過去ライブも配信

King Gnu（キングヌー）が今年2月から開催している、バンド史上最多都市・最多公演数のツアー「King Gnu CEN+RAL Tour 2026」。そのツアーファイナルとなる7月15日（水）、横浜アリーナ公演の生中継・配信が決定した。

本公演は、WOWOWライブ／WOWOWオンデマンドで生中継・ライブ配信されるほか、Leminoプレミアムでも生配信を実施。さらに、「CLUB GNU」会員限定でStagecrowdによるライブ生配信も行われる。

あわせて、「King Gnu CEN+RAL Tour 2026」追加公演の「ドコモMAX・ドコモポイ活MAX先行」も実施される。

また、WOWOWでは3カ月連続、Leminoでは2カ月連続でKing Gnu作品を届ける。2024年にバンドとして史上最速で達成した5大ドームツアーから、東京ドーム公演『King Gnu Dome Tour THE GREATEST UNKNOWN at TOKYO DOME』を放送・配信。さらに、2019年秋に行われた全国ツアーより、バンド初の日比谷野外音楽堂公演『King Gnu Live Tour 2019 AW』もラインナップされる。

加えて、WOWOWではKing Gnuのミュージックビデオコレクションも放送・配信予定。こちらもあわせてチェックしたい。

また、King Gnuの楽曲「SPECIALZ」が、アメリカレコード協会（RIAA）よりゴールド認定を受けた。ゴールド認定は、アメリカ国内で50万ユニット以上を記録した楽曲に与えられるもの。「SPECIALZ」はTVアニメ「呪術廻戦」第二期の『渋谷事変』のオープニングテーマとして書き下ろされ、Billboard JAPANのグローバルチャート“Global Japan Songs Excl. JAPAN”ではフランス、イギリス、アメリカ、ブラジル、南アフリカで1位を獲得するなど、海外でも高い人気を集めている。

【生中継・配信実施概要】

「生中継！King Gnu CEN＋RAL Tour 2026」7月15日(水)18:30 [生][WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]※7月18日(土)18:00〜WOWOWオンデマンドで2週間アーカイブ配信ありURL： https://www.wowow.co.jp/music/kinggnu/

〈Lemino配信情報〉「King Gnu CEN＋RAL Tour 2026」7月15日(水)18:30 [生]Leminoプレミアム※7月18日(土)18:00〜Leminoプレミアムで1ヶ月間見放題配信あり（予定）URL：https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000175/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202604_kinggnupressrelease-kinggnuticketlp-0430

〈Stagecrowd配信情報〉「King Gnu CEN＋RAL Tour 2026」7月15日(水)18:30 [生] 「CLUB GNU」会員限定Stagecrowdライブ生配信※7月18日(土)18:00〜1週間アーカイブ配信あり※詳細は後日発表。※チケット申込の際にStagecrowdシステム手数料＋220円(税込)※「CLUB GNU」会員限定生配信。チケット購入時及び視聴時に「CLUB GNU」会員である必要あり。

【番組概要】

〈WOWOWラインナップ〉特集名：King Gnu 3カ月連続特集〈番組詳細〉生中継！King Gnu CEN＋RAL Tour 2026：7月15日(水)18:30〜 生放送・ライブ配信King Gnu Dome Tour THE GREATEST UNKNOWN at TOKYO DOME：8月放送・配信予定King Gnu Live Tour 2019 AW：8月放送・配信予定King Gnu Music Video Collection：9月放送・配信予定番組サイト：https://www.wowow.co.jp/music/kinggnu/

〈Leminoラインナップ〉〈番組詳細〉King Gnu CEN＋RAL Tour 2026：7月15日(水)18:30〜 生配信King Gnu Dome Tour THE GREATEST UNKNOWN at TOKYO DOME：8月放送・配信予定King Gnu Live Tour 2019 AW：8月配信予定番組サイト：https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000175/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202604_kinggnulp-kinggnuticketlp-0430