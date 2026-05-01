KITTE大阪のGWイベント「廻るにっぽん」　回転寿司のように日本各地の名物が流れてくる!?

ご当地名物が楽しめるイベント「廻るにっぽん」がKITTE大阪にて2026年5月2日〜6日の期間に開催される。日本各地の“ええもん”を回転寿司のように体験できるユニークな催しというが、GWをいったいどのように彩ってくれるのか。

グルメやスクラッチ、展示など 新しい日本の魅力と出合える

2026年5月2日から6日GW期間にKITTE大阪で開かれる「廻るにっぽん」は、「回転寿司発祥の地・大阪ならではの着想から、日本各地の“ええもん”を“回転寿司のように選び、味わう”体験型イベント」（同社）。

グルメレーンでは、お菓子やドリンクなど日本各地のドリンクが回転寿司のように流れ、好きな商品を選び味わうことができる。レーンは東日本・西日本に分かれており、都道府県ごとの名物を楽しめるという。

廻るにっぽん グルメレーン 会場パネルイメージ

参加費は500円でお菓子とドリンク1点ずつが付いてくる。さらに、500円分の買い物・食事券がプレゼントされるとのことで、かなりお得感のあるイベントだ。

また、KITTE館内での買い物に応じて、スクラッチキャンペーンに参加できる。各日5000枚、合計25000枚のカードが配布され、当たると500円分の買い物・食事券がもらえるという。普段の買い物のついでにラッキーチャンスとはうれしい。

廻るにっぽんスクラッチ 当たれば500円分の買い物・食事券をプレゼント！

さらに展示イベントも開催。KITTE館内で購入可能な日本の名品が、回転寿司を模したレーンで廻りながら展示されるというもの。気になったものは各ショップで買うことができる。

ほかにも館内の各所や各店舗にて店内POPを展開するなど、KITTE全体で楽しめる体験イベントとなっている。

まだ知らない日本の名品と出合うことができ、プチ旅行気分を味わえそうだ。 大阪住みの方はもちろん、GWに旅行で訪れる方もぜひ参加してみては？

「廻るにっぽん」イベント概要

開催期間：2026年5月2日〜6日

開催場所：JR大阪駅西口直結 JPタワー大阪内商業施設「KITTE大阪」

開催時間：12時〜20時（KITTE大阪内のショップ・レストランとは異なる）

イベント特設サイト：https://osaka.jp-kitte.jp/mawaru_nippon/

「廻るにっぽん グルメレーン」

場所：「KITTE大阪」B1階 サンクンガーデン

参加費：500円（税込）

内容：お菓子1点、ドリンク1点、買い物券500円付き

定員：各日500名限定

「廻るにっぽんスクラッチ」

参加条件：館内での買い物額税込3000円ごとに1枚配布（合算可・最大5枚まで）

配布枚数：各日5000枚

※レシート対象外店舗あり

「廻るにっぽん 展示」

期間：2026年4月29日〜5月6日

場所：「KITTE大阪」2階 吹き抜け南側通路

母の日イベントも同時開催！

母の日目前のGW期間中に、全国各地の名産品などの「日本のええもん」はじめ、3000円台・5000円台の価格帯別ギフト特集を展開。全34店舗から母の日におすすめのギフトが登場する。

「Mother’s Day 母の日に贈る、愛をえらぶ。」2026年5月1日〜10日実施

「Mother’s Day 母の日に贈る、愛をえらぶ。」プチフラワーブーケ

「母の日限定ラベルや親子で着られるアパレルグッズなど、各店選りすぐりのギフトを取り揃えてお待ちしております」（同社）

開催期間：2026年5月1日〜10日

（5月9日・10日には1階アトリウムにて各日150名限定でフラワーブーケをプレゼント・5000円分以上のレシート提示必須）

【画像】大阪で日本の隠れた名品に出合う!? GWに開催のイベント（6枚）