5万点を超える花や植木「古賀植木まつり」例年より1.5倍の規模 多くの客でにぎわう《長崎》
ゴールデンウイークを満喫中という方も多いのではないでしょうか。
各地で春の恒例行事が始まり、にぎわいを見せています。
これから見ごろを迎える、色とりどりのバラや。
存在感のある花を咲かせる、ヒラドツツジなど。
「古賀植木まつり」の会場には、約500種類、5万点を超える花や植木などが並びます。
市場価格より2割～5割ほど安く購入できるとあって、初日から多くの客が訪れていました。
（買い物客）
「庭に植える木が1本欲しいと思って来た。ずっと来たかった。初めて来たので楽しみ」
（買い物客）
「毎年来ている。買って帰りたいものがあるが車にもう乗らない。また来たいと思う。買いたいものがあるから」
今年は「古賀植木まつり」を運営する園芸組合が100周年を迎えるのに合わせ、例年より規模を1.5倍に拡大したということです。
（古賀植木園芸組合 久保田 健一 組合長）
「今回は100周年なので組合員も力を入れている。果樹苗もあり、花もあり、植木、盆栽もある。見るだけでも楽しいのでぜひ足を運んでほしい」
チェーンソーアートの実演も行われ、会場を盛り上げました。
「古賀植木まつり」は5月5日までで、期間中は花の育て方などの講習会も行われるということです。