ゴールデンウイークを満喫中という方も多いのではないでしょうか。

各地で春の恒例行事が始まり、にぎわいを見せています。

これから見ごろを迎える、色とりどりのバラや。

存在感のある花を咲かせる、ヒラドツツジなど。

「古賀植木まつり」の会場には、約500種類、5万点を超える花や植木などが並びます。

市場価格より2割～5割ほど安く購入できるとあって、初日から多くの客が訪れていました。

（買い物客）

「庭に植える木が1本欲しいと思って来た。ずっと来たかった。初めて来たので楽しみ」

（買い物客）

「毎年来ている。買って帰りたいものがあるが車にもう乗らない。また来たいと思う。買いたいものがあるから」

今年は「古賀植木まつり」を運営する園芸組合が100周年を迎えるのに合わせ、例年より規模を1.5倍に拡大したということです。

（古賀植木園芸組合 久保田 健一 組合長）

「今回は100周年なので組合員も力を入れている。果樹苗もあり、花もあり、植木、盆栽もある。見るだけでも楽しいのでぜひ足を運んでほしい」

チェーンソーアートの実演も行われ、会場を盛り上げました。

「古賀植木まつり」は5月5日までで、期間中は花の育て方などの講習会も行われるということです。