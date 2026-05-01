【30代男女274人に聞いた】春に行きたい「熊本県の旅行先」ランキング！ 2位「阿蘇」を抑えた1位は？【2026年調査】
新年度のスタートから少し落ち着いた今、週末や休暇を利用して効率よく、かつ満足度の高い旅を楽しみたいというニーズが高まっています。仕事やプライベートで変化の多い30代にとって、歴史ある街並みや自然の息吹に触れる時間は、何よりのエネルギーチャージになるはずです。
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜10日の期間、全国30代の男女274人を対象に、旅行に関するアンケートを実施しました。その中から、【30代限定】春に行きたいと思う「熊本県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「山の緑と桜の絶景が見れて自然に癒されそうだから」（30代男性／兵庫県）、「春の阿蘇は空気が澄んでいて、広大な草原や山の景色がとても気持ちよさそうだからです。自然の中でリフレッシュできそうですし、ドライブしながら雄大な景色を楽しめるのも春に行きたくなる理由です」（30代男性／茨城県）、「阿蘇は自然がとても豊かで、春の気持ちいい季節にゆったり過ごせそうだと思ったためです。広い景色を見ながらドライブしたり、非日常を感じてリフレッシュできそうなところに魅力を感じました」（30代女性／茨城県）といったコメントがありました。
回答者からは「気候が良いので楽しめそうだなと思いました」（30代女性／宮崎県）、「桜並木通りがあるため、熊本城と桜の両方を楽しめると思ったから」（30代男性／滋賀県）、「桜の咲いている時期のお城は絵になるので行きたいと思う」（30代女性／東京都）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜10日の期間、全国30代の男女274人を対象に、旅行に関するアンケートを実施しました。その中から、【30代限定】春に行きたいと思う「熊本県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：阿蘇／71票2位は、世界最大級のカルデラを有する阿蘇エリアです。春は名物の「野焼き」が終わり、広大な草原が一斉に美しい新緑に覆われる時期。草千里ヶ浜での乗馬体験や、大観峰からのパノラマビューは開放感抜群です。爽やかな春風を感じながらのドライブは、日常のストレスを解消してくれる最高の体験。自然の生命力と雄大なスケールを体感できる人気スポットです。
回答者からは「山の緑と桜の絶景が見れて自然に癒されそうだから」（30代男性／兵庫県）、「春の阿蘇は空気が澄んでいて、広大な草原や山の景色がとても気持ちよさそうだからです。自然の中でリフレッシュできそうですし、ドライブしながら雄大な景色を楽しめるのも春に行きたくなる理由です」（30代男性／茨城県）、「阿蘇は自然がとても豊かで、春の気持ちいい季節にゆったり過ごせそうだと思ったためです。広い景色を見ながらドライブしたり、非日常を感じてリフレッシュできそうなところに魅力を感じました」（30代女性／茨城県）といったコメントがありました。
1位：熊本城／138票1位に輝いたのは、日本三名城の一つに数えられる熊本城です。春の熊本城は、約550本の桜が咲き誇る絶好のお花見スポット。復旧が進む力強い石垣と、淡いピンク色の桜、そして引き締まった色の天守閣とのコントラストは、この季節にしか見られない日本の美を象徴する光景です。城下町の「桜の馬場 城彩苑」での食べ歩きも楽しみの一つ。歴史の重みと春の華やかさを同時に楽しめる点が支持されました。
回答者からは「気候が良いので楽しめそうだなと思いました」（30代女性／宮崎県）、「桜並木通りがあるため、熊本城と桜の両方を楽しめると思ったから」（30代男性／滋賀県）、「桜の咲いている時期のお城は絵になるので行きたいと思う」（30代女性／東京都）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)