松屋、これからの季節にぴったりの『タコライス』3種のメニューが登場
牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」は、5日午前10時より『タコライス』（580円）、『ソーセージエッグタコライス』（760円）、『タコサルサハンバーグ定食』（990円／※ハンバーグ単品790円）を販売する。（※価格はすべて税込）
【写真】これからの季節にぴったりな『タコライス』3種のメニューが登場
暑くなるこれからの季節にぴったりなメニューが登場。『タコライス』は、こだわりが詰まったダブルのソースが決め手。ピリッと刺激的で爽やかな酸味の「サルサソース」と、ゴロゴロとした挽き肉の旨みが凝縮された「タコライスソース」が、シャキシャキの生野菜やチーズと絡み合い、一口食べれば、スパイシーなおいしさが元気を運んでくれる一皿となっている。
全品みそ汁つきで、テイクアウトも可能（※テイクアウトの場合、みそ汁は別途料金が必要）。SNSでは、「嬉しすぎ!!」「絶対食べに行く」「これは試さねば」などの声が上がっている。
【写真】これからの季節にぴったりな『タコライス』3種のメニューが登場
暑くなるこれからの季節にぴったりなメニューが登場。『タコライス』は、こだわりが詰まったダブルのソースが決め手。ピリッと刺激的で爽やかな酸味の「サルサソース」と、ゴロゴロとした挽き肉の旨みが凝縮された「タコライスソース」が、シャキシャキの生野菜やチーズと絡み合い、一口食べれば、スパイシーなおいしさが元気を運んでくれる一皿となっている。
全品みそ汁つきで、テイクアウトも可能（※テイクアウトの場合、みそ汁は別途料金が必要）。SNSでは、「嬉しすぎ!!」「絶対食べに行く」「これは試さねば」などの声が上がっている。