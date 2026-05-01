「レッズ６−４ロッキーズ」（４月３０日、シンシナティ）

レッズのエリー・デラクルーズ内野手がショートの守備で、驚異的な身体能力を示すファインプレーを見せた。

二回無死。左打者が二塁ベースの右、一塁寄りへ低く鋭いゴロを放った。

この打球をデラクルーズが猛烈に追い、芝生の上でダイビングキャッチ。素早く立ち上がると、二塁手が深めに守った時の位置から矢のような送球でアウトにした。打者はベースを駆け抜けた後に呆然。その場に立ち尽くした。

あらかじめ二塁ベース寄りに守っていたとはいえ、一連の動作と鋭い送球にスタンドは大きくどよめいた。球団公式Ｘは「毎日ばかばかしいプレーをしています」というコメントとともにプレーの動画を投稿した。

ファンは「クレイジーなプレーだ！」、「未来はドジャースかヤンキースでしょう」、「ＭＶＰ」、「彼はスパイダーマン」などとの声があった。

レッズはナ・リーグ中地区で鈴木誠也らを擁するカブスに１差で地区１位に立つ。デラクルーズは３１試合に出場して打率・２８２、リーグ２位タイの１０本塁打、２４打点で、リーグ４位タイの８盗塁と攻守で躍動し、チームをけん引している。