日本を代表する撮影監督として知られる、木村大作監督（86）の18年「散り椿」以来9年ぶりの監督作「腹をくくって」が製作され、27年に公開されることが1日、都内の東映本社で行われた企画発表記者会見で発表された。監督・撮影・企画・脚本・編集の5役を自ら担当し、立山連峰を望む富山、長野、京都、滋賀などで、10月からオールロケ撮影を敢行する予定。主演は山賢人（31）が務める。共演には松山ケンイチ（41）松田龍平（42）古川琴音（29）北大路欣也（83）渡辺謙（66）阿部寛（61）佐藤浩市（65）と、日本映画界屈指の豪華俳優陣が顔をそろえた。

木村監督は質疑応答で、なぜ主演に白羽の矢を立てたか？ と聞かれると「素の姿に、いいなと。純真、純朴で非常にナイーブ。ある角度に行くと色気…インテリジェンスがある」と評した。その上で「高倉健、吉永小百合、岩下志麻、最近は舘ひろしを撮ってきた。皆さん。ある角度なんですよ、人間は」と、歴代の映画スターと並ぶ素材だと絶賛した。

山は、日露戦争終結後の北海道を舞台に描いた漫画を実写化した「ゴールデンカムイ」シリーズや、江戸時代から明治時代を舞台にする28年のNHK大河ドラマ「ジョン万」への主演が決まっている。一方で、江戸時代中期の北陸・小藩を舞台に、さまざまな難題が降りかかる中、時に激しく剣を交え“腹をくくって”生きていくこととなった武士たちとその家族を描く今作。「腹をくくって」のような時代劇への出演は少ない。

木村監督は、質疑応答で、その点を問われると「山賢人さんは、いまやヒットメーカー。ただ、それだけで選んでいない」と強調。「お会いする前には、いろいろ注文があったんですよ。お会いして、初めて生で2人っきりになった。姿、形…僕の注文は姿、形が、すごいこと。180センチ、あって、ある種、見た目が美しい青年を見た…あの人が出ている映画も見ているが、お芝居は日常、素の姿で出てもらって良い…その方が良い、その姿を撮ると」と、山を抜てきした真意を明かした。