今日“京都決戦篇”最終話『ちるらん 新撰組鎮魂歌』 山田裕貴、スペシャルムービーに驚き

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山田裕貴が出演するドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』のスペシャルムービーが30日に公開された。満開の桜の下に設置されたボードに、舞い散る花びらが重なっていくことでビジュアルが完成。約20,000枚の花びらで新撰組の“散り様”を表現している。山田は「僕は最初、『桜の装飾を作ったんだな』くらいに思っていたんです。でも裏話を聞いて驚きました。天候とか桜の状態を見ながら、10日間もかけて制作にトライしたと」と振り返る。「結局、人生『咲けるだけ咲いて、散りゃあいい』んです。自分の人生、咲かせたもん勝ちですから！」と作品に重なる思いを語った。“京都決戦篇”の最終話は5月1日 19時からU-NEXTで配信される。