成績不振からロブ・トムソン前監督（６２）がクビとなったフィリーズが、１日で２度のサヨナラ勝利を収めた。

４月３０日（日本時間５月１日）、フィリーズは雨天中止のためダブルヘッダーとなった本拠地でのジャイアンツ戦で、１戦目の９回に３―２でサヨナラ勝ちを収めると、２戦目も延長１０回６―５でサヨナラ勝利となった。

ＭＬＢ公式サイトは「フィリーズにとって素晴らしい１週間だった」と新たなドン・マッティングリー暫定監督体制で３勝０敗となったことを伝えた。記録づくめの勝利だった。同サイトは「フィリーズが同じ日に２度のサヨナラ勝ちを収めたのは、１９９８年７月２４日のマーリンズ戦以来のことだった。最後にこの偉業を達成したのは、２００４年５月２８日にカブス戦でパイレーツが記録した時だった」とチーム２８年ぶり、ＭＬＢ２２年ぶりの快挙と報じた。

さらにフィリーズは１戦目でサヨナラ勝ちしたうえで２戦目で先頭打者トレイ・ターナーが本塁打を放った。これはメジャー４１年ぶりの珍記録だったという。さらに統計データではによれば１９８３年７月３１日以来、ダブルヘッダーの両試合で同じ投手（チェース・シュガート）がサヨナラで勝利投手となったのは今回が初めてだったという。

トムソン監督は９勝１９敗でナ・リーグ東地区最下位だった２８日（同２９日）にクビになった。今回の記録尽くしの勝利をフィリーズが再浮上へとつなげられるか注目だ。