山之内すず、8年在籍の事務所退所・移籍を報告「これからもひたむきに楽しみながら頑張っていきます」
【モデルプレス＝2026/05/01】タレントの山之内すず（24）が2026年5月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。所属事務所・インキュベーションを退所し、同日より株式会社Uniiiqueに所属したことを発表した。
【写真】移籍発表の24歳美人タレント、直筆美文字
山之内は「2026年4月30日を持ちましてインキュベーションを退所致しました」と報告し「約8年の間色々なことを経験させていただき感謝の気持ちでいっぱいです」と直筆の署名を添え、つづった。そして「2026年5月1日より株式会社Uniiiqueに所属いたします」と発表。「これからもひたむきに頑張っていきます」「お仕事沢山まってます！！！」と前向きな姿勢を見せている。
山之内は2001年10月3日 兵庫県神戸市生まれ。2019年、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「白雪とオオカミくんには騙されない」の出演をきっかけに芸能界デビューを果たした。TBS系情報番組「ひるおび！」（毎週月〜金曜あさ10時25分〜）に出演するほか、映画「人狼ゲーム デスゲームの運営人」（2020年）、ドラマ「オー！マイ・ボス！恋は別冊で」（2021年）に出演するなど多岐にわたって活躍している。（modelpress編集部）
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◆山之内すず、所属事務所の退所＆移籍を発表
山之内は「2026年4月30日を持ちましてインキュベーションを退所致しました」と報告し「約8年の間色々なことを経験させていただき感謝の気持ちでいっぱいです」と直筆の署名を添え、つづった。そして「2026年5月1日より株式会社Uniiiqueに所属いたします」と発表。「これからもひたむきに頑張っていきます」「お仕事沢山まってます！！！」と前向きな姿勢を見せている。
◆山之内すず、2019年に芸能界デビュー
山之内は2001年10月3日 兵庫県神戸市生まれ。2019年、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「白雪とオオカミくんには騙されない」の出演をきっかけに芸能界デビューを果たした。TBS系情報番組「ひるおび！」（毎週月〜金曜あさ10時25分〜）に出演するほか、映画「人狼ゲーム デスゲームの運営人」（2020年）、ドラマ「オー！マイ・ボス！恋は別冊で」（2021年）に出演するなど多岐にわたって活躍している。（modelpress編集部）
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