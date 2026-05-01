井戸田潤、息子のお食い初めで笑顔全開 妻・蜂谷晏海が“顔出し”家族4ショット公開「ちびバーグたちヤバかわいいですね！」「パパに似てるね」
お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤（53）の妻でモデルの蜂谷晏海（34）が4月30日、自身のインスタグラムを更新。「少し前になりますが、やっと次男のお食い初めを執り行いました」と報告し、“顔出し”家族4ショットを公開した。
【写真】「ちびバーグたちヤバかわいいですね！」妻・蜂谷晏海＆息子たちと並び笑顔の井戸田潤 ※7枚目〜
蜂谷は、家族みんな“おめかし”してオークラ東京の和食「山里」で食事を楽しんだことを伝え、「ドタバタしながらも美味しいご飯をみんなで食べられて嬉しかったね」「チビバーグも早く一緒に食べようね〜」と愛息子へのメッセージを添えた。
コメント欄には「ちびバーグたちヤバかわいいですね！」「パパに似てるね」「おめでとうございます」「成長がはやすぎる」などの声が寄せられている。
井戸田は2005年9月に俳優の安達祐実と結婚。06年4月に長女が誕生するも、09年1月に離婚した。その後、22年9月に蜂谷と再婚。24年7月に長男、25年12月に次男の誕生を報告した。
【写真】「ちびバーグたちヤバかわいいですね！」妻・蜂谷晏海＆息子たちと並び笑顔の井戸田潤 ※7枚目〜
蜂谷は、家族みんな“おめかし”してオークラ東京の和食「山里」で食事を楽しんだことを伝え、「ドタバタしながらも美味しいご飯をみんなで食べられて嬉しかったね」「チビバーグも早く一緒に食べようね〜」と愛息子へのメッセージを添えた。
コメント欄には「ちびバーグたちヤバかわいいですね！」「パパに似てるね」「おめでとうございます」「成長がはやすぎる」などの声が寄せられている。
井戸田は2005年9月に俳優の安達祐実と結婚。06年4月に長女が誕生するも、09年1月に離婚した。その後、22年9月に蜂谷と再婚。24年7月に長男、25年12月に次男の誕生を報告した。