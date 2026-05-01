井戸田潤、息子のお食い初めで笑顔全開 妻・蜂谷晏海が“顔出し”家族4ショット公開「ちびバーグたちヤバかわいいですね！」「パパに似てるね」

井戸田潤、息子のお食い初めで笑顔全開 妻・蜂谷晏海が“顔出し”家族4ショット公開「ちびバーグたちヤバかわいいですね！」「パパに似てるね」