リラックマにすみっコぐらし…サンエックスキャラが東京タワーに集結 芝公園で体験型宝探しイベント開幕
サンエックスのキャラクターが集結する体験型イベント「サンエックスユニバース×東京タワー ワクワク芝さん歩」の一環として、ストーリー型宝探しゲーム「リコピーン！とひらめき なぞめぐり！」が5月2日から開催される。東京タワーと芝公園周辺を舞台に、来場者が実際に街を巡りながら謎を解く参加型企画となる。
【画像】たれパンダにアフロ犬も…！東京タワーに集結するキャラクター
同イベントは、参加者が専用キットに記された謎を解きながらエリア内を周遊し、各所に隠された手がかりを探す内容。物語は、サンエックスユニバースの仲間たちが集まる「まちあわせ場所」を突き止めるという設定で進行する。芝公園周辺にはキャラクターの展示や装飾が点在しており、それらが謎解きのヒントとして機能する仕掛けだ。
物語には“うそ探偵”のトマントも登場し、参加者の推理をサポートする役割を担う。街歩きと物語体験を組み合わせることで、単なる観光にとどまらない没入感のあるコンテンツに仕上げている点が特徴となる。
受付は東京タワー3階のポップアップストアで行われ、参加者はキットを受け取った後、自由にエリア内を巡る形式。なお、参加費には東京タワー展望台の入場チケットも含まれており、観光とイベント体験を同時に楽しめる構成となっている。
■イベント概要
「リコピーン！とひらめき なぞめぐり！」
・開催期間：5月2日〜6月25日
・開催時間：11：00〜19：00
・受付場所：東京タワー3Fポップアップストア内（受付時間11：00〜19：00）
・参加費用：
大人 事前4200円／当日4500円
高校生 事前3900円／当日4200円
小中学生 事前3600円／当日3900円
幼児（4歳以上） 事前3300円／当日3600円
※東京タワー展望台チケット付き
【画像】たれパンダにアフロ犬も…！東京タワーに集結するキャラクター
同イベントは、参加者が専用キットに記された謎を解きながらエリア内を周遊し、各所に隠された手がかりを探す内容。物語は、サンエックスユニバースの仲間たちが集まる「まちあわせ場所」を突き止めるという設定で進行する。芝公園周辺にはキャラクターの展示や装飾が点在しており、それらが謎解きのヒントとして機能する仕掛けだ。
受付は東京タワー3階のポップアップストアで行われ、参加者はキットを受け取った後、自由にエリア内を巡る形式。なお、参加費には東京タワー展望台の入場チケットも含まれており、観光とイベント体験を同時に楽しめる構成となっている。
■イベント概要
「リコピーン！とひらめき なぞめぐり！」
・開催期間：5月2日〜6月25日
・開催時間：11：00〜19：00
・受付場所：東京タワー3Fポップアップストア内（受付時間11：00〜19：00）
・参加費用：
大人 事前4200円／当日4500円
高校生 事前3900円／当日4200円
小中学生 事前3600円／当日3900円
幼児（4歳以上） 事前3300円／当日3600円
※東京タワー展望台チケット付き