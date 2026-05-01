【ワシントン＝阿部真司】米国のヘグセス国防長官は４月３０日、米軍の対イラン軍事作戦を巡り、停戦中は国内法が戦闘を継続できると定める期間に含まれず、期限とされる５月１日以降も米軍の撤退は必要ないとの認識を示した。

上院軍事委員会の公聴会で表明した。

１９７３年制定の戦争権限法は、議会の承認なしに軍を派遣した場合、原則として６０日以内に戦闘を終える必要があると定めており、政権の対応が注目されていた。ヘグセス氏は「停戦中は６０日間の期限をカウントする時計が一時的に止まる」と主張。トランプ大統領が４月、対イラン攻撃を２週間停止することに同意すると述べ、その後も停戦を延長しているとの立場を踏まえた発言とみられる。

一方、上院は４月３０日、野党・民主党の議員が提出した、米軍の撤退を求める決議案を採決し、賛成４７、反対５０で否決した。６回目の否決で、４月２２日の前回採決時に反対した与党・共和党の議員１人が賛成に回り、票差が縮まった。

民主党は今後も採決を続ける構えだ。トランプ氏は３０日、記者団に「イランとの交渉を進めているのに、（民主党は）毎週のように決議案を提出してくる」と述べ、不快感を示した。