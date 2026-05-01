〜 2026年4月の「円安」関連倒産動向 〜



2026年4月の「円安」倒産は4件（前年同月比33.3％減）で、2022年7月から46カ月連続で発生。

負債総額は4億5,000万円（同37.4％減）で、2025年11月の6億9,200万円以来、5カ月ぶりに10億円を下回った。

4月29日のニューヨーク市場の流れを受け、30日の東京外為市場は一時、1ドル＝160円72銭まで円安が進んだ。その後、政府による『断固たる措置』の示唆と為替介入の見方が強まり、1ドル＝155円まで円高が進んだ。5月1日は1ドル＝157円台と、再び円安に戻りつつある。

原材料や食料品、エネルギーなど、幅広く輸入依存し、円安は全面的な物価高を招き、コストアップが中小・零細企業の収益を圧迫し倒産の押し上げ要因になっている。



4月の「円安」倒産は、卸売業3件（前年同月3︎件）、小売業1件（同1件）発生。円安で仕入コストが増大し、販売不振と相まって資金繰りに悪影響を及ぼした。価格交渉で立場が弱い中小企業ほど、円安による物価高が経営悪化に拍車をかけている。