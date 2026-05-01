剛力彩芽、美ウエストのぞく“肌見せ”私服コーデに反響「かっけ〜」「スタイルいい」「スタイリッシュで遊び心があって剛力さんステキ」 着用ブランドも紹介
俳優の剛力彩芽（33）が4月29日、自身のインスタグラムを更新。ほっそりとしたウエストをのぞかせた“肌見せ”の私服コーデを披露した。
【写真】「かっけ〜」「スタイルいい」美ウエストのぞく剛力彩芽の“肌見せ”私服コーデ
剛力は「お仕事の日のしふく」とつづり、全身ショットなど複数枚の写真をアップ。
ミニ丈のジャケットにミニ丈のトップス、バギー風デザインのパンツを合わせた旬なスタイリングで、シューズは「サン ローラン（SAINT LAURENT）」、バッグは「ミュウミュウ（Miu Miu）」などと、着用ブランドについても紹介している。
コメント欄には「かっけ〜」「カッコよくて可愛い」「彩芽さん綺麗です」「洋服似合っていてスタイルいいですね」「素敵なお洋服ですね」「オシャレさん」「スタイリッシュで遊び心があって剛力さんステキ」「最強」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「かっけ〜」「スタイルいい」美ウエストのぞく剛力彩芽の“肌見せ”私服コーデ
剛力は「お仕事の日のしふく」とつづり、全身ショットなど複数枚の写真をアップ。
ミニ丈のジャケットにミニ丈のトップス、バギー風デザインのパンツを合わせた旬なスタイリングで、シューズは「サン ローラン（SAINT LAURENT）」、バッグは「ミュウミュウ（Miu Miu）」などと、着用ブランドについても紹介している。
コメント欄には「かっけ〜」「カッコよくて可愛い」「彩芽さん綺麗です」「洋服似合っていてスタイルいいですね」「素敵なお洋服ですね」「オシャレさん」「スタイリッシュで遊び心があって剛力さんステキ」「最強」などと、さまざまな反響が寄せられている。