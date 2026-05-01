「ひろみちおにいさん」こと、タレントの佐藤弘道さんが、4月29日に自身のSNSを更新。熊本県南関町で3キロマラソンに出場し、脊髄梗塞になってから初めて30分を切ったことを報告しました。



【写真を見る】【ひろみちおにいさん】佐藤弘道さん 3キロマラソンに出場「脊髄梗塞になってから初めて30分を切りました」



2024年6月に脊髄梗塞を発症した佐藤さんは「今日は関所健康マラソンの3キロの部に挑戦！」と、自身のインスタグラムに投稿。





「スタートした時は左足の股関節が引っかかる感じがあり、スムーズに足が出なかったけど、一キロ過ぎから足が慣れて来て痛みも無くゴールまで行けました！」と綴り、笑顔でゴールのテープを切る動画を投稿しています。





自身のXによると、3キロを走ったタイムは26分7秒57。佐藤さんは「脊髄梗塞になってから初めて30分を切りました。」と明かしています。





そして、自身のブログに「これからもリハビリを続けて、次は25分切りを目指したいと思います。」と、前向きな目標を記しています。





この投稿を見た人たちからは「走る姿を拝見した時に勇気をもらいました」「完走できてよかったです！」「元気なご様子を見られて嬉しいです」「さすがは体力のある日体大卒&体操のお兄さんですね」といった励ましの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】