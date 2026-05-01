歌舞伎俳優坂東玉三郎（76）が1日、大阪市内で「南座特別公演 坂東玉三郎出演」（6月5〜17日、京都南座）の取材会に出席した。

公演では口上と、長唄の「秋の色種（いろくさ）」「時雨西行（しぐれさいぎょう）」で舞踊を披露する。口上では、衣装説明をするのが恒例となっており、「ごあいさつなんですけどね」とにっこり。「衣装も自分で作ったからしゃべれることもある。そういうことも喜んでもらえる時代なんだなって」と感慨深げに語り、「見せるものがなくなってきちゃった」と言い、笑った。

また、「秋の色種」では弟子の玉朗（たまお）、玉御（たまみ）と共演する。弟子について「悲しんではいないと思います」と笑わせながら、「一緒に出て学ぶといったら舞踊界に失礼ですけど、一緒に踊った方がいいのかな。教えることが難しい時代になった。衣装を着ているところとか、本番に向かうまでの時間の作り方とかをそばで見てもらうことが、口で言っても伝わる時代じゃなくなっている。もちろん、口でも言うし、教育もするけど、一緒の舞台に立つのが一番早い、熱い時間になる」と説明した。

南座では、片岡仁左衛門とともに、かつて出演した作品を振り返る「片岡仁左衛門 坂東玉三郎−お話とシネマのひととき−」（同19〜21日）、コンサート「坂東玉三郎×木村竜蔵」（同24日）、「坂東玉三郎×木村徹二」（同25日）も開催する。