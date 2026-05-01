白球が高々とベルーナドームの空を舞った。

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30日の西武戦に先発した日本ハムの伊藤大海（28）。7回2失点と結果だけ見れば好投だが、この日も一発を打たれてしまった。

0−1の六回、先頭打者・長谷川に左越えのソロ弾。これでリーグワーストの被本塁打「7」となった。

伊藤は被本塁打が多く、2023年の11本を皮切りに、24年はリーグ4位の14本、昨季は同2位の15本。いわゆる「一発病」で、ホームランでボールが高く飛んでいくことから、主にネットでは「飛翔癖」などと呼ばれている。

こうなると不安になってくるのが、将来のメジャー移籍だ。伊藤は代表入りした今年3月のWBC直前も、「メジャーへの思い？ 秘めているものはあるし、こういう舞台でアピールできたら」と話していた。

しかし、メジャーリーガーのパワーは日本球界の比ではない。「飛翔癖」の右腕となれば、不安は増すばかりだ。

「伊藤の直球はスピンが利いているので、高めでも空振りを取れる。しかし、高めは制球ミスが一発につながってしまう危ういコースでもある。カブスの今永もDeNA時代は2ケタ本塁打が当たり前だったが、あちらは左腕の希少性もあって、大きな欠点にはなっていない。加えて言えば、伊藤は『飛ばないボール』疑惑のあった24、25年も一発を多く打たれていますからね」（球団OB）

WBCでも韓国、ベネズエラ戦でそれぞれ1本ずつ打たれ、今季は6試合目にして早くも7本である。

メジャーに羽ばたく前に、飛翔癖を何とかしなければ……。

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伊藤の今季の不調について、球団関係者はWBCが原因とみているようだ。なぜなら、聞けば唖然とするような杜撰な管理体制のもとで起用されていたからだ。いったいどういうことか。WBC惨敗のウラで何が起きていたのか。●関連記事 【もっと読む】伊藤大海が受けた甚大被害 WBC「本当の戦犯」は侍ジャパンのベンチだった！ では、それらについて詳しく報じている。