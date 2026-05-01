プロフィギュアスケーターの宇野昌磨さんが、プロeスポーツチーム「VARREL」に加入したことが1日、発表されました。

宇野選手は2018年の平昌五輪で銀メダルを獲得。2022年の北京五輪では銅メダルを獲得しました。2024年5月の引退後は、プロフィギュアスケーターとして様々なショー等に出演しています。

一方、大のゲーム好きとしても知られる宇野選手。自身のYouTubeチャンネルでは、様々なゲームをプレーする動画を投稿するなど、ゲーマーとしての一面も併せ持っています。

宇野選手は「ここが一番ゲームを楽しめる場所だから」とVARRELの「GAMER部門」へ加入。アスリートと、純粋なゲーマーという両面を大切に、本気でゲームに打ち込み、自由にゲームを楽しみ、ゲームを通じて自分を表現する場所としてVARRELを選んだといいます。今後はフィギュアスケート活動と並行しながら、YouTubeでの配信企画やイベントなどを通じて、ゲームの楽しさ、奥深さを多くの人に届けていくということです。

宇野選手は「今まで、ゲームはぼくの最大の趣味でした。VARRELに入り、今後は趣味の領域を超えて、ゲームにガチで取り組む姿勢をみなさんに届けたい。ゲームを本気で楽しみ、ゲームの面白さをみなさんに届けたい。VARRELを、ぼくが大きくします」と大きく意気込みました。