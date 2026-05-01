5月30日、31日に日比谷公園とその周辺施設で開催される、亀田誠治が実行委員長を務める無料音楽イベント『日比谷音楽祭2026』の第5弾出演アーティストが発表された。

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今回発表されたのは、EXILE TETSUYA率いるLDHダンスワークショップショー、岡村靖幸、吉野北人＆中島颯太（EXILE B HAPPY）の3組。追加の出演アーティストやトーク、ワークショップなどのプログラムは今後発表予定となっている。

また、本日5月1日21時頃から、第5弾出演アーティスト発表に際して、実行委員長を務める亀田誠治が日比谷音楽祭YouTubeチャンネルで生配信を行う。発表アーティスト情報やアーティストに対する想いなどを語る予定だ。

【『日比谷音楽祭2026』出演アーティストコメント】

・岡村靖幸

亀田さんは、数回提供曲をアレンジしてもらった事ありました。あまり話した事ないので今回話してみたいですね

・LDH ダンスワークショップショー

EXILE B HAPPYのTETSUYAです！2022年から日比谷音楽祭に出演させていただいて、毎年5月になるとまたこの季節だなとワクワクしてきます！今年もおよびいただきとても嬉しいです！亀田さんありがとうございます！さらに今年はLDHのキッズエンタテインメントグループであるEXILE B HAPPYのメンバー裕太と翔平と一緒に出演できることも嬉しいです！

この「LDH ダンスワークショップショー」は、全国各地で開催してきました。キッズからおとな、そしてシニアの皆さんとも一緒につくるステージなので、ぜひみなさん水とタオル持って参加してくださいね！

天候のため中止になってしまったこともあるので、当日は晴れるようにてるてる坊主つくってください(^o^)v

（文＝リアルサウンド編集部）