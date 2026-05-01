ニールセン前監督とブレイニー氏に続き…なでしこJの西入GKコーチが契約満了で退任「幸せな時間を過ごすことができました」
日本サッカー協会（JFA）は５月１日、日本女子代表の西入俊浩GKコーチが、契約満了に伴って退任すると発表した。
なでしこジャパンは、４月２日にニルス・ニールセン監督、６日にリア・ブレイニーコーチが同じく契約満了で退任しており、これでコーチングスタッフ３人がチームを去ることになった。
西入氏は、これまでU-19、U-20、U-23と、アンダー世代の日本女子代表のGKコーチを歴任。2021年１月からなでしこジャパンのGKコーチに就任していた。
今回の退任を受け、西入氏はJFAを通じて以下のとおりコメントした。
「2005年から女子サッカーに携わり、東京電力マリーゼ、JFA コーチ、JFA アカデミー、世代別日本代表、そしてなでしこジャパンのコーチングスタッフとして、ともに戦った選手やスタッフの皆さま、お世話になった指導者・関係者の皆さまからサッカーの素晴らしさやたくさんの学びをいただきました。私にとって大きな財産となり、誇りでもあり、幸せな時間を過ごすことができました。心より感謝申し上げます。
これからは別の形にはなりますが、Japan’s Wayで掲げている『世界一、サッカーで幸せな国になる』ことを目ざすなかで、少しでも日本サッカーの発展に貢献していければと思います。
最後になりますが、これまで応援していただいたサポーターの皆さま、ご支援いただいたパートナー企業の皆さま、メディアの皆さま、JFA/JOCのスタッフの皆さまに心より御礼申し上げます。そして、スーパー少女プロジェクトや女子 GK キャンプ、各育成活動、世代別日本代表・なでしこジャパンで出会った多くの女子 GK・ゴールプレーヤー（GP）、選手、指導者の皆さまにも、この場をお借りして感謝申し上げます。また、いつも支えてくれた家族にも心より感謝いたします。ありがとうございました」
JFAにとって、来年６月からブラジルで開幕する女子ワールドカップに向けた監督の選任とコーチ陣の組閣が急務になりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】北中米ワールドカップ出場各国の“予想スタメン”＆“最新序列”を一挙紹介！
なでしこジャパンは、４月２日にニルス・ニールセン監督、６日にリア・ブレイニーコーチが同じく契約満了で退任しており、これでコーチングスタッフ３人がチームを去ることになった。
西入氏は、これまでU-19、U-20、U-23と、アンダー世代の日本女子代表のGKコーチを歴任。2021年１月からなでしこジャパンのGKコーチに就任していた。
今回の退任を受け、西入氏はJFAを通じて以下のとおりコメントした。
これからは別の形にはなりますが、Japan’s Wayで掲げている『世界一、サッカーで幸せな国になる』ことを目ざすなかで、少しでも日本サッカーの発展に貢献していければと思います。
最後になりますが、これまで応援していただいたサポーターの皆さま、ご支援いただいたパートナー企業の皆さま、メディアの皆さま、JFA/JOCのスタッフの皆さまに心より御礼申し上げます。そして、スーパー少女プロジェクトや女子 GK キャンプ、各育成活動、世代別日本代表・なでしこジャパンで出会った多くの女子 GK・ゴールプレーヤー（GP）、選手、指導者の皆さまにも、この場をお借りして感謝申し上げます。また、いつも支えてくれた家族にも心より感謝いたします。ありがとうございました」
JFAにとって、来年６月からブラジルで開幕する女子ワールドカップに向けた監督の選任とコーチ陣の組閣が急務になりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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