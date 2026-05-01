佐久間大介がフジテレビの廊下でガチャピンに“待ち伏せ”される！「かわいすぎる」「どういう状況？」「角度すごいw」「阿部ちゃんの友達だからかな？」と大反響

【写真＆動画】佐久間大介を“待ち伏せ”するガチャピン／『FNS歌謡祭』でガチャピンの仮装をした阿部亮平／阿部亮平×ガチャピン「カリスマックス」

Snow Manの佐久間大介が自身のXを更新し、フジテレビの廊下で撮影されたユニークな1枚を公開した。

■佐久間大介、廊下での“待ち伏せショット”公開

佐久間は「今日フジの廊下歩いてたら、待ち伏せされたw 隠れ方の癖がすごいw」というコメントを添え、写真を投稿。カラフルな床が続くフジテレビの廊下の奥、壁の陰からひょっこりと顔をのぞかせるガチャピンの姿が収められている。

一見すると静かな廊下だが、よく見るとガチャピンがこちらをうかがうように隠れており、思わずクスッと笑ってしまう仕上がりに。佐久間の言う通り、その絶妙すぎる“隠れ方”がインパクト抜群で、遊び心あふれる1枚となっている。

SNSでは「かわいすぎる待ち伏せ」「阿部ちゃんの友達だからかな？」「めちゃ体勢キツそう」「面白すぎる」「角度すごいw」「どういう状況？w」といった声が寄せられ、ユーモラスな光景に多くの反響が集まっている。

■『FNS歌謡祭』でガチャピンの仮装をした阿部亮平

■阿部亮平×ガチャピン「カリスマックス」

Snow Man

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