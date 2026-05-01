ジョイフル本田 <3191> [東証Ｐ] が5月1日後場(15:00)に決算を発表。26年6月期第3四半期累計(25年7月-26年3月)の連結経常利益は前年同期非連結比9.6％減の83億円に減ったが、通期計画の100億円に対する進捗率は83.0％に達し、5年平均の75.0％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-6月期(4Q)の連結経常利益は前年同期非連結比36.9％減の16.9億円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(3Q)の連結経常利益は前年同期非連結比11.2％減の24.3億円に減り、売上営業利益率は前年同期の8.1％→6.7％に悪化した。



※今期から連結決算に移行。



株探ニュース