1日15時現在の日経平均株価は前日比304.84円（0.51％）高の5万9589.76円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は720、値下がりは798、変わらずは50。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を316.78円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が164.93円、豊田通商 <8015>が79.85円、住友商 <8053>が33.52円、ダイキン <6367>が32.52円と続く。



マイナス寄与度は100.16円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が52.8円、フジクラ <5803>が29.37円、キオクシア <285A>が28.63円、ファストリ <9983>が26.55円と続いている。



業種別では33業種中13業種が値上がり。1位は空運で、以下、卸売、陸運、金属製品と続く。値下がり上位には精密機器、証券・商品、非鉄金属が並んでいる。



※15時0分9秒時点



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