高市首相は、5日間の日程でベトナムとオーストラリアを訪問するため、1日午後、羽田空港を出発しました。

高市首相

「今回の一連の訪問を通じまして 現下の中東情勢を踏まえたアジア域内のエネルギー安定供給や重要鉱物などを含むサプライチェーンの強靱化についても協力を確認してまいります」

高市首相はまずベトナムでレ・ミン・フン首相らと会談し、重要鉱物の安定供給や、エネルギー確保など経済安全保障面での連携強化を確認したい考えです。次に訪れるオーストラリアではアルバニージー首相と会談し、日本が輸入する液化天然ガスや重要鉱物の安定確保に向け、協力を確認したい考えです。

また、ベトナムでは外交政策の演説を行います。10年前に安倍元総理が提唱した「自由で開かれたインド太平洋」構想の進化に向け、エネルギー・重要物資の供給網強化、ルールの共有、安全保障分野での連携の拡充の3つを重点分野に位置づけます。

具体策として、海底ケーブルの整備支援などの「デジタル回廊構想」、TPPへの関係国の加入手続きの早期開始などを挙げ、各国の経済安全保障上の「自律性」「強じん性」の確保に貢献する考えを示す方針です。