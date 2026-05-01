まじめに生きてきたのに報われない。

世界はどんどん手に負えなくなる。英国の名匠ケン・ローチ監督は、近年、同国北東部を舞台に、人間が人間らしく生きることがますます困難になっている現実を描いてきた。それを作り出している政治や経済・社会システムへの怒りをこめて。このままでいいのか。いいわけがない。公開中の「オールド・オーク」は、ローチによる、絶望への“抵抗のすすめ”だ。（編集委員 恩田泰子）

タイトルは、主人公の男、ＴＪ・バランタイン（デイヴ・ターナー）が、生まれ育った旧炭鉱町で経営するパブの名前。場所は北東部ダラム州のどこか、２０１６年の物語という設定である。

その町は、炭鉱閉鎖以降、衰退する一方。もともとの住民たちは、心穏やかではない。町が荒（すさ）んでいく、持ち家の資産価値が下がる。郷土への誇りはズタズタだ。不満の矛先は、町が受け入れ始めたシリア難民へ向かう。

ＴＪの同級生チャーリー（トレヴァー・フォックス）ら、オールド・オークの常連たちは連日、ビールを片手に不満と一緒に差別的な言葉を吐き出している。

ＴＪは、そんな状況に心を痛めている。かつては町を何とかしようと頑張っていたが、そのせいで家庭は崩壊。いまや共同体唯一の憩いの場所となったオールド・オークの経営は厳しく、店の奥のホールは２０年間閉ざしたまま。常連たちの会話にうんざりしているが、金は必要。閉めるに閉められない。つらい。

そこに転機をもたらすのが、難民キャンプ生活を経て、町の新たな住民となった若いシリア人女性ヤラ（エブラ・マリ）との出会いだ。ヤラの父親は、アサド政権下で拘束されたまま消息がわからない。でも彼女は希望を捨てない。前を向こうとする。父から贈られたカメラのファインダーを通して周囲の人々を見つめ続け、町の窮状に風穴を開けたいと願い始める。

そのためのアイデアは、ＴＪの協力を得て、孤立するシリア人、困窮する住民のためのフードバンク形式の食事会を開くこと。＜共に食べて団結する＞。発想の源は、奥のホールにあった１９８４〜８５年の炭鉱ストライキ時の写真だった。ＴＪは食事会のために奥のホールを開けることにする。彼は言う。「これは慈善ではなく連帯だ」。さて……。

「わたしは、ダニエル・ブレイク」（２０１６年）では緊縮財政と官僚主義、そして崩壊しつつある福祉制度、「家族を想うとき」（１９年）ではギグ・エコノミーによる搾取。北東部を舞台にした過去２作でローチは、庶民を犠牲にして回っていく「仕組み」への怒りを、見る者の胸を突く血の通ったドラマにこめた。

「オールド・オーク」にも、もちろん怒りがにじんでいる。孤立と分断はいかにして生まれたのか、労働者たちの誇りはいかにして砕かれたのか、この映画を見れば、「鉄の女」サッチャー政権の時代まで遡ってたどり直してみたくなるだろう。

主人公も、それを見ている観客も理不尽な現実に打ちのめされる。ただ、「オールド・オーク」はそれだけでは終わらない。打ちのめされても、立ち上がることはできる。何によって？ それを、この映画は見せる。

一言にすれば、それは他者との出会い、友情ということになるだろう。理想と現実のはざまで立ち往生していたＴＪは、ヤラの勇気と信念に引きずられるようにして、動き出す。そしてまた打ちのめされるのだが、物語はまだ続く。生きている限りは。

劇中、印象的なシーンの一つは、世界遺産でもあるダラム大聖堂でのもの。そこでヤラが口にするせりふは、きっと忘れられなくなる。「希望を捨てたら心臓も止まる」。打ちのめされても、打ちのめされても、希望を手放さない。その勇気、強さが、ほかの誰かの希望になる。

別の場面でヤラは、過酷な世界にカメラを向けながら「希望」を選び取ってきたとも語る。その言葉は、この映画の姿勢とも重なるように思う。置き去りにされた町の住人と、そこに追いやられた難民たち。その双方を、この映画は血の通った存在としてしかと見つめる。真に闘うべき相手はこの映画の外にいる。

本作の登場人物たちがともに掲げる連帯の旗は、しみじみと美しい。加えて言えば、一緒にいると、それまで知らなかったおいしそうな菓子や料理にだって出会うことができる。

これみよがしの技巧は凝らさずに、人間を映し出してきたローチ作品。その物語、その映像は常に迫真の力強さをまとってきた。この映画においては、その迫真性自体が、ローチ監督からのメッセージになっていると言えるだろう。連帯はただの甘い夢ではないのだと。実際、ほかに生き延びるすべがあるだろうか？

人間と社会を描き続けてきた１９３６年生まれの名匠が２０２３年に作った、この「希望」をめぐる物語を見逃すわけにはいかない。

脚本はローチの長年の盟友ポール・ラヴァティ、撮影監督はローチとの仕事は５作目で、「哀れなるものたち」などヨルゴス・ランティモス監督作品でも知られるロビー・ライアン。

◇オールド・オーク（原題：The Old Oak）＝２０２３年／イギリス、フランス、ベルギー／英語・アラビア語／上映時間：１１３分／配給：ファインフィルムズ＝公開中

※写真はすべて＝（C）Sixteen Oak Limited, Why Not Productions, Goodfellas, Les Films du Fleuve, British Broadcasting Corporation, France 2 Cinéma and The British Film Institute 2023