JBAが発表

日本バスケットボール協会（JBA）は1日、6月から9月までの期間の男子日本代表候補選手53名を発表した。米プロバスケットボール（NBA）レイカーズの八村塁、ブルズの河村勇輝も名を連ねている。候補メンバーの顔触れに、バスケファンは大興奮。ネット上で熱い視線が向けられた。

八村、河村のほか、Bリーグ勢からは比江島慎（宇都宮ブレックス）、渡邊雄太、富樫勇樹（ともに千葉ジェッツ）らが代表候補入り。今年1月に特別指定選手としてライジングゼファー福岡に加入した、白谷柱誠ジャック（福岡大附大濠高）も名を連ねている。

バスケットボール日本代表公式Xは、昼12時に候補メンバーの顔ぶれを発表。「は、は、八村塁！？」「八村いる！！熱い！！！」「八村塁と河村勇輝の名前が復活はうれしすぎる」と驚きの声が並んだ他、東海大の19歳・十返翔里に対して「なっなんと凄い！！翔里くん」「十返くん！！！すごい！！！」との声も上がった。

協会は今夏開催される「FIBA バスケットボールワールドカップ 2027 アジア地区予選」 Window3・Window4 および「第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）」に向け、男子日本代表チームを選出していく。今回発表された53名の候補選手より、35名はアジア競技大会の候補選手としても登録を予定している。



（THE ANSWER編集部）