鎌田大地の1ゴール1アシストでクリスタルパレスが先勝

イングランド・プレミアリーグのクリスタルパレスは、現地時間4月30日にUEFAカンファレンスリーグ（ECL）準決勝の第1戦でシャフタール・ドネツク（ウクライナ）と対戦した。

「圧巻のパフォーマンス」と称された日本代表MF鎌田大地が1ゴール1アシストの活躍を見せ、クリスタルパレスが3-1で勝利した。

ロシアによるウクライナ侵攻の影響で、ポーランドにてシャフタールのホームゲームとして開催された。1-1の同点で迎えた後半13分、鎌田はロングスローのこぼれ球に反応すると、難しいバウンドに合わせて左足シュートを放つ。地を這うボールがゴールに吸い込まれた。さらに後半39分ではカウンターの場面でボールを運ぶと、絶妙なタイミングで味方へパスを供給。これをFWヨルゲン・ラーセンが決め、鎌田はアシストを記録した。鎌田は初戦の勝利と突破への大きな足掛かりになる2点リードの展開を導いた。

SNS上では「惚れ惚れする」「相手のGKも放心状態」「うますぎ」「さすがの勝負強さ」「絶妙なタイミング」「パーフェクト」「これできる人世界にも中々いない」「鳥肌たったわ」「美しい」「素晴らしい」といったコメントが寄せられている。

ホームで戦う準決勝の第2戦を突破すれば、2年連続のタイトル獲得に王手となる。チームの中心に君臨する鎌田は、最高の形でシーズンを締めくくれるか注目だ。（FOOTBALL ZONE編集部）